Necesita Tijuana producción local de tabletas y celulares

TIJUANA, Baja California(GH)

El mercado demanda cada vez más celulares y tabletas, pero en Tijuana no se producen, informó el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, (Canieti), José Francisco Elizondo Siller.



Detalló que la ciudad destaca por la manufactura de televisiones, con al menos 20 empresas del ramo que intervienen directamente en su producción.



"No es nada más un tema de producir o no una pantalla, sino es el tema de cómo está la gente accediendo a la información, hoy cada día el uso de los teléfonos móviles es más recurrente; en las familias ya empieza a haber el uso de tabletas en lugar de televisiones", explicó.



Elizondo Siller refirió que en Mexicali está instalada la empresa Skyworks, que produce chips que forman parte de dispositivos móviles.



"Lo que necesitamos son más empresas como ellos que tengan las tecnologías nuevas y que sus niveles de producción se mantengan para que podamos generar los suficientes empleos que necesitamos", enfatizó.



El presidente de la Canieti dio a conocer que realizarán un estudio regional porque cada vez las plantas producen menos.



"Si el estudio arroja que debemos de estar trabajando en tecnologías enfocadas a dispositivos móviles, es por ahí por donde vamos a tratar de que nuestros afiliados busquen una alternativa para mantener sus niveles de producción", sostuvo.



La ciudad tiene capacidad en el tema electrónico, señaló, y se tiene que mover a las tendencias.