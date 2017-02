Construcción de vivienda 'toca fondo' en 2016

TIJUANA, Baja California(GH)

La construcción de viviendas no repunta en Baja California, de 2013 a 2016 no se logró rebasar las cifras de 2012 cuando se construyeron 17 mil 88 casas.



Estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) indican que en 2013 se edificaron 8 mil 876 viviendas, 8 mil 463 en 2014, 8 mil 701 en 2015 y 8 mil 401 en 2016.



Mientras que de las 13 mil 400 viviendas que se tenía contemplado construir en 2016, solo fueron 8 mil 401 casas, un 37% menos de lo proyectado.



La mayoría de las viviendas que construye la Canadevi en la Entidad son económicas o de interés social, las cuales cuestan entre 360 mil y 450 mil pesos.

Además, más de la mitad están ubicadas en Tijuana, por ejemplo, el año pasado fueron 5 mil 649 en esta ciudad de las 8 mil 401 de todo el Estado.



De acuerdo a la Canadevi, datos de la Comisión Nacional de Vivienda y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan que por cada casa que se construye se genera una derrama económica de 500 mil pesos, se crean 11 empleos (4 directos y 7 indirectos), y los gobiernos reciben 27 mil pesos por concepto de permisos.



Tan solo en 2016 el Ayuntamiento de Tijuana ingresó 170 millones de pesos por permisos y autorizaciones, indican las estadísticas de la Canadevi.



Se quedan cortos

Al cierre de 2016, Baja California registraba, de acuerdo a la Canadevi, un déficit de 34 mil 466 viviendas, solo entre derechohabientes del Infonavit con posibilidad e interés de adquirir casa.



Sin embargo, la oferta de vivienda para el año pasado fue de apenas 18 mil 434 casas, de las cuales 8 mil 401 fueron nuevas y 10 mil 33 fueron usadas.



Significa que durante el 2016 apenas se pudo cubrir un aproximado del 32% de la demanda de vivienda requerida para Baja California entre los derechohabientes de Infonavit.



Un reporte de Canadevi sobre los resultados de 2016 y las proyecciones para 2017, detalla que de acuerdo a una encuesta realizada entre derechohabientes de Infonavit con créditos disponibles, 52 mil 900 aseguraron tener la intención de compra.



Además, a los trabajadores afiliados a Infonavit se le deben sumar otros 25 mil compradores potenciales de vivienda en baja California a través de Fovissste, bancos y sofoles, establece el mencionado reporte.



La razón

El presidente estatal de la Canadevi, José Luis Padilla Gutiérrez explicó que el año pasado en Tijuana no pudieron construir más viviendas por inconsistencias en los reglamentos municipales de Condominios, Acciones de Urbanización y Edificación.



Mientras que en años anteriores la problemática se originó por el reordenamiento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para regularizar la vivienda a nivel federal.

“En el 2012, 2013 y 2014, estuvo haciendo ajustes y modificaciones la Sedatu para alinear al programa nacional de vivienda donde marcaron las condiciones para las viviendas verticales, horizontales, espacios intraurbanos, fortalecer el tejido social, etcétera, de ahí vinieron varias regulaciones haciendo ajustes porque se dieron cuenta que no todos los estados o regiones son iguales”, especificó.



“El año pasado fueron los reglamentos (municipales) ya nada que ver la sedatu, estábamos preparados, ya habían brincado eso, era el tren normal de vivienda y aparecieron los reglamentos”, agregó.

Padilla Gutiérrez enfatizó que todo lo que no pudieron producir en 2016 se suma al rezago de vivienda de los años anteriores.



Afirmó que los ciudadanos califican para obtener un crédito de Infonavit, pero no hay viviendas suficientes para cubrir la demanda.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgó en Baja California 6 mil 891 créditos para vivienda nueva durante 2016.



Golpe a constructores locales

El presidente de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), César Romeo Sauceda, reconoció la afectación que se ha generado.



“La construcción de viviendas es una de nuestras principales actividades, los desarrolladores de vivienda acuden a constructores locales para que trabajemos con ellos en el desarrollo de los fraccionamientos, en la urbanización, en la propia edificación de las viviendas”, aseguró.



Romeo Sauceda subrayó que es importante que los desarrolladores de vivienda reciban las máximas facilidades por parte de los gobiernos municipales.



“Los desarrolladores de vivienda son una fuente muy importante para los constructores y ahorita está semiparalizado el tema de la vivienda y sus metas obviamente no se han alcanzado”, reafirmó.



La presidenta de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana (APIT), Guadalupe Pedroza, comentó que el sector que ella representa no se ha visto gravemente afectado por esa situación.



“A la asociación no nos repercute tan directamente porque nosotros manejamos vivienda media y residencial, lo llamamos mercado libre: Con los bancos, con Infonavit, con Fovissste, financiamientos diversos”, apuntó.



2010

18,940

2011

19,275

2012

17,088

2013

8,876

2014

8,463

2015

8,701?2016

8,401

2017

12,453*

* Proyección de construcción de vivienda de Canadevi.