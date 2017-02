Construcción de vivienda toca fondo durante 2016

TIJUANA, Baja California(GH)

La construcción de viviendas no repunta en Baja California, de 2013 a 2016 no se logró rebasar la cifras de 2012 cuando se construyeron 17 mil 88 casas.



Estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) indican que en 2013 se edificaron 8 mil 876 viviendas, 8 mil 463 en 2014, 8 mil 701 en 2015 y 8 mil 401 en 2016.



En estos cuatro años el promedio anual de producción de casas fue 49% menor que el de 2012.



La mayoría de las viviendas que construye la Canadevi en la entidad son económicas o de interés social, las cuales cuestan entre 360 mil y 450 mil pesos.



Además, más de la mitad están ubicadas en Tijuana, por ejemplo, el año pasado fueron 5 mil 649 en esta ciudad de los 8 mil 401 de todo el estado.



De acuerdo a la Canadevi, datos de la Comisión Nacional de Vivienda y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan que por cada casa que se construye se genera una derrama económica de 500 mil pesos, se crean once empleos (4 directos y 7 indirectos), y los gobiernos reciben 27 mil pesos por concepto de permisos.



La razón



El presidente estatal de la Canadevi, José Luis Padilla Gutiérrez explicó que en años anteriores la problemática se originó por el reordenamiento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para regularizar la vivienda a nivel federal.



“En el 2012, 2013 y 2014, estuvo haciendo ajustes y modificaciones la Sedatu para alinear al programa nacional de vivienda donde marcaron las condiciones para las viviendas verticales, horizontales, espacio intra urbanos, fortalecer el tejido social, etcétera, de ahí vinieron varias regulaciones haciendo ajustes porque se dieron cuenta que no todos los estados o regiones son iguales”, especificó.



“El año pasado fueron los reglamentos (municipales) ya nada que ver la Sedatu, estábamos preparados, ya habían brincado eso, era el tren normal de vivienda y aparecieron los reglamentos”, agregó.



Padilla Gutiérrez enfatizó que todo lo que no pudieron producir en 2016 se suma al rezago de vivienda de los años anteriores.



Afirmó que los ciudadanos califican para obtener un crédito de Infonavit, pero no hay viviendas suficientes para cubrir la demanda.