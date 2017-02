Estado no contempla desalojo en cervecera: Rueda Gómez

MEXICALI, Baja California(GH)

El bloqueo en las instalaciones de la cervecera Constellation Brands, se trata de un asunto del sector privado, por lo que el Gobierno del Estado no tiene contemplado un desalojo como el que se efectuó en los edificios públicos.



El secretario general del Gobierno del Estado, comentó en relación al conflicto derivado de la instalación de la cervecera, que respeta el derecho a la manifestación y libre expresión.



Externó su rechazo a los actos que violentan los derechos de terceros y bloquean los accesos de las personas tanto en instalaciones públicas como privadas, debido a que trastocan el orden y el libre tránsito.



Por tratarse un tema entre particulares, dijo que estarán atentos que la empresa o alguna de las partes interponga alguna queja o denuncia y poder buscar salvaguardar el estado de derecho.



Para que se lleve a cabo un desalojo, el secretario general, precisó que tendrían que revisar la denuncia de la PGJE y en que términos se desarrollaría.



Reiteró el secretario la disposición al diálogo con los manifestantes que forman parte del movimiento “Mexicali Resiste”, para que tengan la información que requieran y seguir abriendo mesas técnicas.



El funcionario estatal, comentó que hasta el momento se ha trabajado en mesas de técnicas sobre el tema del pago a los maestros, temas jurídicos, infraestructura del Estado y sobre todo el agua.



“Rechazamos categóricamente cualquier acto que violente y trastoque los derechos de terceros, sea de interés público o en instalaciones privadas, no podemos estar violentando los derechos de terceros bajo una bandera que puede tener razón o no”, dijo.



Hizo un llamado a quienes hoy se manifiestan a privilegiar el diálogo, en respeto de lo que ellos señalen y manifiesten, pero no se puede poner en riesgo el orden, la tranquilidad y la paz social de Baja California.