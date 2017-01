Planteles de BC sin daños mayores por lluvias

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de la suspensión de clases por las lluvias presentadas en Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, el Sistema Educativo Estatal informa que la infraestructura educativa en dichos municipios no sufrió daños considerables ante el fenómeno meteorológico.



Al respecto, el Secretario de Educación y Bienestar Social, Dr. Mario Herrera Zárate, informó que desde mediodía de este jueves las cuadrillas de las áreas de la Dirección de Normatividad e Inversión del SEE han dado seguimiento a los reportes de incidencias en centros educativos por las precipitaciones, mismas que se informan a continuación:



En el municipio de Tecate se presentó una inundación en el Plantel Ing. César Moreno Martínez de Escobar de CONALEP.



En el municipio de Ensenada se presentaron incidencias por encharcamientos en plazas cívicas y azolve de lodo en 7 centros escolares (5 preescolares y 2 primarias); así como escurrimientos en terrenos de un preescolar y una primaria, sin consecuencias mayores.



En el municipio de Playas de Rosarito solamente se reportaron encharcamientos menores de plazas cívicas y áreas recreativas en los planteles educativos.



En el municipio de Tijuana reportan a 3 planteles educativos (2 preescolares y 1 primaria) con peligro de colapso de una de sus bardas perimetrales, así como goteras en un plantel de secundaria.



El funcionario estatal recalcó que para la actual administración estatal es de vital importancia la supervisión de las condiciones físicas de la infraestructura educativa para garantizar la integridad física de las y los alumnos de todos los niveles educativos.



Por ello, Herrera Zárate invitó a personal docente y comunidad en general a comunicarse por medio de la Línea Educativa 01 (800) 788 73 22 y/o contacto directo en las jefaturas de nivel de las Delegaciones del SEE en los municipios los reportes de daños ocasionados por las precipitaciones que continuarán los próximos días.



Por último, el Secretario de Educación invitó a la ciudadanía a continuar atentos a la información que genere la Dirección Estatal de Protección Civil y el mismo Sistema Educativo Estatal.