'Estamos contra el muro': cónsul

SAN DIEGO, California(GH)

La cónsul general del Consulado de México en San Diego, Marcela Celorio, declaró que se encuentra en contra de la construcción de un muro que divida a México de Estados Unidos.



“Estamos en contra de un muro cuando somos vecinos, cuando estamos hablando de dos países amigos, no podemos hablar de barreras ni de muros”, comentó.



Líderes y funcionarios están a la espera de las políticas que serán delineadas por el nuevo Presidente, luego de declaraciones previas sobre la construcción de un muro para dividir a México del país vecino.



“Cada Estado es soberano, y si como Estado soberano considera la edificación de un muro, lo harán con sus propios recursos que se allegarán de diferentes maneras, pero como en México no estamos a favor de la construcción de un muro, no vamos a contribuir de ninguna manera a ese muro”, aclaró.



A lo largo de la campaña electoral, Trump también habló sobre puertas en el muro, mencionó Celorio, por lo que se busca tener el enfoque en esas puertas para que se mantenga un tráfico fluido de personas, mercancías, y automóviles.



“Debemos enfocarnos en esas puertas para que continuemos como América del Norte, con la prosperidad y el desarrollo que necesitan nuestras poblaciones”, agregó.



La cónsul envió un mensaje a los mexicanos que radican en el extranjero, pidiendo que confíen en las instituciones gubernamentales, y en las autoridades.



“Las instituciones en Estados Unidos funcionan, la ley se aplica, y en eso vamos a confiar”, comentó.



El Consulado tiene una función más allá del trámite de documentos, destacó, que incluye impulsar los intereses de México y proteger a los mexicanos en el extranjero.