Efecto Trump paraliza inversiones

TIJUANA, Baja California(GH)

El 40% de las empresas que planeaban invertir en México ha puesto en pausa sus planes ante la incertidumbre de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, advirtió el presidente en Tijuana de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tijuana.



"El efecto inmediato va a ser que mucha de la inversión extranjera que estaba programada para reinstalarse en Tijuana se ha frenado, se puso en suspenso", manifestó Marcello Hinojosa Jiménez.



Señaló que calculan que habrá dos años de incertidumbre sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio (Tlcan) porque el Presidente electo pidió 200 días después de que tome protesta para analizarlo.



"No todas las empresas que llegan son americanas, de hecho son las menos, pero según datos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) cerca de 40% de las que ya estaban programadas por lo pronto dejaron en suspenso sus proyectos", indicó.



De acuerdo a la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación, en Baja California hay mil 79 maquiladoras de las cuales 589 están en Tijuana, y 70% de las empresas afiliadas al organismo son de capital estadounidense.



La industria genera 352 mil 167 empleos a nivel estatal y 217 mil 995 en esta ciudad.





BC más afectada



El economista José Luis Contreras Valenzuela afirmó que el efecto Trump afecta más a Baja California que al resto de las entidades del País.



"Las expectativas que tienen las empresas manufactureras en la frontera para exportar a Estados Unidos se caen porque están pensando en que pueden empezar a pagar más impuestos y entonces dejará de ser rentable fabricar en México", especificó.



"En la región tenemos más inversión extranjera de Estados Unidos, el Bajío trae más inversión asiática, a lo mejor al Bajío le va a impactar menos que a nosotros en Baja California porque nosotros por la vecindad con California era fácil que muchas empresas trasladaran sus procesos acá", agregó.



El Gobierno de México, añadió, no tiene definida una política pública propia que responda a las necesidades del País, por el contrario, tiene un plan contestatario a lo que dice el Presidente electo.



"Si como contraparte de las amenazas de Trump hubiera una propuesta mexicana que realmente promoviera la inversión en lugar de inhibirla, generara empleos en lugar de perderlos, y retuviera los capitales en lugar de ahuyentarlos, estaríamos ante otro panorama", aseguró Contreras Valenzuela.



Lo minimiza



El secretario de Desarrollo Económico del Estado, Carlo Bonfante Olache, declaró que aunque 80% de las exportaciones de México son a Estados Unidos la incertidumbre no le está afectando a Baja California.



"Afortunadamente creo que el posicionamiento que tiene Baja California y las condiciones económicas con las que Estados Unidos sigue creciendo nos sigue llevando de la mano a un desarrollo binacional que va a permitir a la Entidad tener condiciones diferenciadas al resto del País", enfatizó.



"Hasta ahorita dentro del paquete de cartera de inversión con el que terminamos ha estado intacto, no hemos tenido al día de hoy un anuncio de cancelación o de postergación de la inversión", añadió.



Para este año, dijo, estiman una inversión extranjera de 2 mil 600 millones de dólares, cifra igual a la de 2016 que cerró con 2 mil 632 millones de dólares.



"Creemos, siendo conservadores, en no pensar en un crecimiento porque hay una incertidumbre todavía, no lo que tengamos en cartera, sino lo que estaremos por recibir", detalló.