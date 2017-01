'Inmigración es su política más negativa'

SAN DIEGO, California(GH)

La inmigración es una de las políticas más negativas de Donald Trump, quien toma posesión de la Presidencia de Estados Unidos este viernes.



De acuerdo al economista y profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Lee Ohanian, la política anti-migratoria de Trump tendría un efecto negativo en la fuerza laboral de Estados Unidos.



“Los planes de inmigración de Trump hacen que su meta de crear 25 millones de empleos nuevos sea virtualmente inalcanzable, debido a la pronta jubilación de trabajadores de la generación Baby Boomer”, comentó.



La creación de 25 millones de empleos nuevos en los próximos 10 años en Estados Unidos, mencionó, requiere de una considerable inmigración.



“Más de la mitad de las start-up de tecnología que han tenido éxito en Estados Unidos fueron fundadas o co-fundadas por inmigrantes, y alrededor de la mitad de las empresas que se encuentran en la lista de Fortune 500 fueron fundadas por un migrante o el hijo de un migrante”, señaló.



En cuanto a la relación de Estados Unidos con México con la llegada de Trump, el presidente y CEO de la Cámara Regional de Comercio de San Diego (Sdrcc), Jerry Sanders, mencionó que se busca promover la relación binacional que se tiene entre California con Baja California, específicamente entre San Diego y Tijuana, en el resto del país, para ser un ejemplo.



Los viajes anuales que se realizan a la Ciudad de México, y a Washington, D.C. que son organizados por la Cámara Regional de Comercio de San Diego para reunir a líderes empresariales y funcionarios representantes de la región con funcionarios a nivel federal se espera que continúen este año.



“Creemos que este año vamos a tener grupos más grandes por el interés de los líderes de ambos lados, son 600 billones de dólares en comercio internacional entre los dos países, y eso es algo que no se va a detener”, dijo Sanders.



El economista mencionó que los consumidores en Estados Unidos se ahorran 10 mil dólares cada año por familia debido al comercio internacional.



“El beneficio del comercio internacional para los consumidores estadounidenses son la variedad en productos y precios bajos”, dijo Ohanian.



El comercio internacional fue el tema principal en un evento organizado por la Cámara Regional de Comercio de San Diego en donde se contó con la presencia de casi 200 líderes empresariales y funcionarios de ambos lados de la región, este miércoles.



El evento llamado Visión Fronteriza 2017 tuvo como orador principal a Ohanian, para dar a conocer un poco de lo que se espera ante la llegada de Trump en relación al comercio.





“La relación entre San Diego y Tijuana no creo que vaya a cambiar, al contrario, creo que se va a fortalecer porque tenemos metas comunes, y pensar que alguien llegue a la administración y todo cambie, no va a pasar porque nuestra región está pegada, con familias, arte, cultura y hasta el medio ambiente”



Jerry Sanders

Presidente de la Sdrcc