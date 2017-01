Persisten cobros irregulares en el transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

El alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro indicó que se sigue trabajando en la inspección de unidades del transporte público para detectar e infraccionar a aquellos que violen el reglamento de Vialidad y Transporte.



Lo anterior lo declaró ya que los choferes de las diferentes rutas mantienen con un cobro irregular, ya que aumentaron las tarifas hasta en 30% sin antes haber sido autorizado por las autoridades.



El primer edil aseguró que hasta el momento han levantando alrededor de mil multas a choferes que han incurrido en la falta.



En ese renglón, insistió en que es la ciudadanía la que tiene que ayudarlos haciendo la denuncia con el número de placa o de la unidad de transporte.



“He pedido en lo personal que nos digan unidad, ruta y si es posible las placas. Acabamos de implementar un programa por Internet en donde llega una queja y se ponen en contacto con el ciudadano y pasan la denuncia al área respectiva”, agregó.



La falta de respuesta



Sobre el poco o nulo caso que han hecho los transportistas al Ayuntamiento, el Alcalde insistió en que por su parte ellos seguirán haciendo su trabajo, y si los tienen que infraccionar lo harán, ya que no se puede hacer otra cosa que esté por encima de la ley.



“No estamos actuando en base si es tibio o es duro, sino en base a lo que la ley permite”, esto en referencia a la falta de mano dura por parte de la Alcaldía.



Los transportistas por su parte no ceden ante la negativa del Gobierno de no incrementar la tarifa.



Testimonios levantados por FRONTERA exponen que los choferes de las unidades de transporte público sin avisar a los pasajeros les hacen un cobro de hasta 3 pesos de más.