Libra Tijuana primer día de lluvias

TIJUANA, Baja California(GH)

No se tuvieron incidentes graves durante las lluvias del miércoles por la noche y ayer por la mañana, informó Carlos Gopar Uribe, director de Bomberos Tijuana.



“Lo más aparatoso fue un vehículo que fue arrastrado en el Cañón del Pato, el cual iba sin tripulantes y únicamente el tema de los daños materiales; la parte importante es que la gente siga las recomendaciones”, detalló.



La lluvia se detuvo a las 10:40 horas, lo que permitió que las calles fueran más transitables, sin embargo apuntó que se esperan más tormentas y es necesario que la gente evite salir de su casa.



La dirección de bomberos tiene a su disposición alrededor de 160 elementos, los cuales estarán enfocados en las zonas que tradicionalmente son propensas a desastres en el mal clima.



“Lo que más nos preocupa”, añadió, “es los lugares donde hay taludes de tierra con cortes agresivos de 90 grados y que ya, en este momento, la tierra no tiene tanta capacidad de absorción porque está muy saturada y se nos viene el tema de los deslaves”.



Zona de riesgo



Son nueve las familias que residen en lo que fue el Jardín de Niños Rosaura Zapata, luego de los derrumbes en la colonia División del Norte en mayo de 2016, que dejó como saldo 36 familias sin hogar.



Guadalupe Pérez es integrante de una de estas familias que se encuentran en la espera de que el Gobierno Estatal cumpla su compromiso de darles un terreno donde puedan rehacer su vida.



“Nos han dicho que siguen poniendo todos los servicios, como el agua y la electricidad. Mientras estamos aquí, donde pasamos un poco de frío porque no queda que detengan las corrientes del viento”, declaró.



Del jardín de niños solo quedan los salones, que hoy funcionan como habitaciones para las familias y bodega donde resguardan las pocas pertenencias que lograron rescatar cuando evacuaron sus viviendas.



La señora Guadalupe compartió que había cumplido 35 años residiendo en la colonia y que de un día para otro perdió su patrimonio que se encontraba cercano a la ladera que se forma en la zona.



Afirmó que la tierra se sigue moviendo, el movimiento es más notorio por las noches porque duermen sobre el piso de los salones del plantel, por lo que le han perdido el miedo a cualquier temblor que sientan.



Cada día atestiguan cómo lo que queda de sus casas se va sumiendo, incluso la calle donde solían transitar ha quedado fracturada por el constante deslizamiento de la tierra.



Solo dos viviendas siguen en pie sobre la calle Salvador Arteaga, una de ellas con signos de deslizamiento, rodeada de los escombros del resto de las casas que se han derrumbado desde el año pasado.