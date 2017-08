Obra del Centro de Justicia de la Mujer, olvidada

TIJUANA, Baja California(GH)

Un total de 35 millones de pesos es lo que necesita el Gobierno del Estado para finalizar la obra y que empiece a funcionar el Centro de Justicia de la Mujer en Baja California.



Al menos la primera parte del lugar tenía que haber sido concluida el pasado 30 de junio del presente año para atender a las mujeres víctimas de violencia, siendo este un tema urgente ya que los homicidios contra féminas han aumentado en 48% de 2016 a 2017.



“La fecha para su construcción ya pasó; esa llegó y se fue, y el Congreso del Estado sigue esperando que le rinda informe el Gobernador respecto a ese centro”, declaró la regidora presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Julieta Aguilera Castro.



Recordó que la Federación le retiró 5 millones de pesos al Estado para la construcción del lugar, y no se los volvieron asignar por no haberlos ejecutados en tiempo y forma.



Algunas diputadas y regidoras acudirán en próximas fechas a la Ciudad de México con el Instituto Nacional de las Mujeres para solicitar ayuda y que le etiqueten recursos para terminarlo.



“Considero que no se le dio la importancia debida al proyecto, que no se le dio ninguna importancia”, manifestó.



Agregó que hasta el momento no han sido informados sobre lo ocurrido, sin embargo ya solicitaron documentación y los avances de la obra.



Dijo que es urgente que finalice la edificación debido a que han detectado un incremento en los índices delictivos especialmente en violencia contra la mujer.



“Este centro va a ser una piedra fundamental en tanto para la erradicación de estos delitos contra las mujeres ya que se les va a tratar y dar las herramientas para que no caigan en temas de violencia”, opinó.



Para concluir la primera etapa necesitan 9 millones de pesos y aunque continuaron trabajos con recursos federales para Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado, el proyecto está en espera.