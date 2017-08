Logran 12 mil firmas para plebiscitar las luminarias y transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

El Comité de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) consiguió las 12 mil firmas necesarias para promover un plebiscito en contra del aumento de las tarifas del transporte y la concesión del alumbrado público.



En conferencia de prensa, el coordinador de COCI, Carlos Atilano Peña señaló que la medida aprobada por el Cabildo de Tijuana para otorgar en concesión a una empresa privada el servicio del alumbrado afecta a la ciudadanía.



“Una concesión que de acuerdo a los números que hemos estado revisando superará los 5 mil 200 millones de pesos y tendrá endeudada la ciudad por 15 años con una obligación de pago de mas de 250 millones de pesos”, declaró.



El próximo lunes 28 de agosto estarán presentando las firmas ante el Consejo Electoral del Instituto Estatal Electoral.



Estos deberán llevar a cabo una consulta ciudadana para saber si la población está de acuerdo con ambas medidas por parte del Gobierno, teniendo quince días para responder si procede o no el plebiscito.



“Estamos buscando que se dé marcha atrás a estas dos disposiciones de Gobierno, le estaremos solicitando a la autoridad electoral que determine la suspensión de estos actos, que deje de operar el aumento al transporte y no se sigan dando los pasos para la concesión en cuanto se resuelva la consulta”, expresó.



Respecto a la denuncia que interpusieron en fechas pasadas por el arrendamiento de camiones de basura por parte del Ayuntamiento, el consejero de COCI, Ignacio Anaya Barriguete señaló que el juez cuarto de Distrito, Francisco Caballero Green está casado con Sandra Gastélum, quien labora en Cotuco, organismo que recibe dinero del Gobierno municipal.



“Al ser el juez esposo de la empleada municipal tendría que abstenerse de cualquier asunto donde el Gobierno municipal sea señalado como autoridad responsable y el juez no lo esta haciendo, al contrario tiene inundado de asuntos donde el Gobierno es parte de los mismos”, manifestó.



Aseguró que Caballero Green está cometiendo una falta delicada que puede constituir un delito de acuerdo con el artículo 225 del Código Penal Federal.



Esperan se excuse del caso, de lo contrario presentarán una denuncia ante el Ministerio Público Federal para que se lleven a cabo las indagatorias y ante el Consejo de la Judicatura para que tengan conocimiento de dicha irregularidad.