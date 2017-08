Cumple sueño tras el volante de su camión

TIJUANA, Baja California(GH)

Desde hace doce años Domingo Colmenares Gómez se dedica a cumplir el sueño de toda su vida: Manejar un tráiler, habilidad que le tomó un año dominar por completo.



Se especializa en viajes cortos con cargamento oversize, es decir de grandes dimensiones, cruzando a Estados Unidos de dos a tres veces por semana, ocasionalmente hace viajes largos a Washington D. C. y al estado de Oregon, en Estados Unidos.



“Este era mi mayor deseo, aprender a manejar un tráiler. Estoy a gusto y contento en mi trabajo porque manejar es lo que más me gusta hacer”, expresó.



Compartió que antes de llegar a esta ciudad, se dedicó al cultivo de hortalizas en su natal Veracruz, pero siempre con la meta de algún día aprender a manejar un tráiler para garantizarle mejores oportunidades a su familia.



Fue un conocido quien le enseñó a maniobrar un tráiler, siendo la marcha en reversa la parte que más se le dificultó; cuando logró dominar esta habilidad comenzó a tocar puertas hasta que pudo colocarse en una empresa de transportes.



La preocupación que tienen en común todos los traileros, dijo, es la prevención vial, sobre todo cuando involucra a automóviles que no respetan las medidas de precaución que ellos aplican.



La distancia que mantienen entre los carros cuando transitan y esperan en un semáforo, explicó que es la medida en la que menos colaboración reciben por parte de los conductores.



“Siempre andamos cuidando a la gente, porque no miden el peligro. Ese espacio que dejamos es en relación al peso que cargamos y la oportunidad que vamos a tener para frenar”, explicó.



Esta situación la ha experimentado tanto en las carreteras de Estados Unidos como en las de México, por lo que invitó a la gente a contribuir con la prevención vial y evitar accidentes de gran gravedad.



Este sábado festejará el Día del Trailero, llevando a sus hijos a admirar la caravana que recorrerá las calles de la ciudad mientras deja descansar el volante antes de emprender un nuevo viaje.