Son agredidas 70% de mujeres en Estado: Inegi

TIJUANA, Baja California(GH)

Baja California es una de las entidades del País de mayor riesgo para las mujeres, ya que durante el último año siete de cada diez de ellas sufrieron un acto violento emocional, sexual o discriminatorio en su hogar o trabajo.



Así lo demostró la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh), realizada por el Inegi entre mujeres de 15 a 66 años.



La Endireh expone que el hogar es el sitio de mayor vulnerabilidad para las personas del sexo femenino en el Estado, principalmente por agresiones de sus parejas, padres, madres y hermanos.



Agrega que otro de los lugares de riesgo son los centros de trabajo, ya que 32% sufrió algún tipo de acto violento por razones de género o por embarazo, cifra superior a la media nacional que es de 27%.



El entorno laboral

Ejemplo de lo anterior es Refugio Vargas, ex colaboradora de una compañía telefónica.



“Desde que avisé de mi embarazo en la empresa en donde estaba”, detalló, “comenzaron pedirme más trabajo de lo normal”.



Agregó que en la compañía no tenía permiso de faltar para ir a las consultas con el doctor y que cuando regresó después de dar a luz, solo le permitieron estar por un mes más mientras capacitaba a la otra persona que quedaría en su lugar.



Por su parte, la señora Martha Ramírez narró que en su centro de trabajo ha sufrido un trato desigual en comparación con el otorgado a los hombres.



“Nosotras a cada rato tenemos que demostrar que sí somos aptas para el trabajo, en cambio los hombres no, ellos pueden faltar un día y no pasa nada, pero si nosotros lo hiciéramos ya tendríamos sanciones”, declaró.



La directora del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), Gabriela Navarro Peraza, comentó que esos son actos de discriminación, porque a las mujeres les ponen muchas trabas para acceder a un puesto de decisión en las empresas y les limitan las cargas profesionales.



“El salario de los hombres siempre ha estado arriba del de las mujeres. El salario promedio de las mujeres es entre uno y cinco; mientras que los hombres ganan entre cinco y 15”, manifestó.



Violencia en el hogar

Inegi también dio a conocer que las mujeres sufren violencia por parte de su madres, padre, hermanos, cónyuge o esposo, quienes generan agresiones del tipo emocional (59.6%), agresiones físicas (16.9%), económicas o patrimoniales (17.5%), y agresiones sexuales (6.0%).



“Yo pienso que cada vez esa situación va aumentando más gracias a los programas como ‘Lo que callamos las mujeres’, porque insinúan que la mujer es el sexo débil y van hacia una conmiseración, y por eso los hombres se creen sobresalientes a las mujeres.



Además ese programa muestra que las mujeres no se defienden y se quedan calladas. Las mujeres debemos aprender a no ser codependientes”, aconsejó la joven Karla Trejo.



Por su parte, el señor Luis López opinó que los hombres que ejercen violencia es porque son incultos.



“Esto se puede evitar educando a las próximas generaciones, haciéndolos conscientes en la familia, en las escuelas. Y los jóvenes que comienzan con estos malos pasos deben ser conscientes de todos los problemas que ha habido a causa del machismo para que no repitan los mismos errores”, manifestó.



En ese sentido, la señora Alejandra Carmona recordó los recientes hechos violentados que arrebataron la vida de las mujeres.



“Yo como mujer les pido que nos vigilen, que haya más elementos policiacos, patrullajes, rondines, porque está muy desierta la ciudad en el aspecto policiaco. Aquí en la Zona Centro las han asaltado. A una de mis hijas en la calle Cuarta le arrebataron su celular; al delincuente lo agarraron, pero después de tres días ya andaba libre. Desde ese día mi hija tiene pánico de andar en el Centro”, consideró.



Números

37%

de las mujeres ha sufrido agresiones dentro de su comunidad, principalmente en la calle?



35%

de las mujeres ha sufrido agresiones por parte de su pareja?



32%

de las mujeres ha sufrido agresiones en el centro de trabajo?



23%

de las mujeres ha sufrido agresiones en la escuela