Manifestantes de UABC se quejan por maltrato de transportistas

TIJUANA, Baja California(GH)

Ciudadanos y estudiantes de UABC acudieron a las instalaciones de Vialidad y Transporte para manifestar las quejas que ha provocado el maltrato de los choferes y el aumento de las tarifas del transporte público de Tijuana.



“Yo lo he vivido en carne propia. Una vez que me iba a subir al camión el chofer intentó bajarme, porque no quise pagarle lo que él supuestamente decía que tenía que pagarle. Yo hablé como tres veces a Vialidad y Transporte. Me tomaron el reporte del camión, de la ruta, y qué hicieron. No hicieron nada”, se quejó una ama de casa quien ante el director de Vialidad y Transporte, Javier Salas Espinoza.



Durante este encuentro los estudiantes de UABC también expresaron su desacuerdo ante las nuevas tarifas del transporte público. Sin embargo, dijeron que no obtuvieron una solución benéfica.



“Es una incompetencia total. No hay quien le ponga solución a este problema que nos aqueja a diario como estudiantes y como sociedad en general. El detalle es que en realidad no están considerando a los usuarios. Hay mucha gente que ya batallamos para pagar los 5 o 10 pesos y que lo dupliquen es básicamente tener la dificultad para pagarlo”, comentó Kenyi Grata.



A pesar de que las nuevas tarifas de 16 y 19 pesos no han entrado en vigor, los chóferes ya han comenzado a aplicarlas, por lo que “nosotros vamos pagar los que son 10 pesos en el camión, 12 de estudiante o 5 pesos de estudiante”, dijo Kenyi Grata.