SSPM depura a 41 policías

TIJUANA, Baja California(GH)

Para la Secretaria de Seguridad Pública de Tijuana, el buen desempeño policial es fundamental para lograr acciones a beneficio de la seguridad de los ciudadanos y de nuestra ciudad.



Es por ello que desde el inicio de la actual administración municipal, el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, fue puntual al señalar que aquellos elementos que no desempeñaran su labor con honestidad, y compromiso, no tendrían cabida en la Policía Municipal.



Como parte de los procedimientos de depuración policial, este día la Comisión de Servicio Profesional de Carrera, de la SSPM, notificó a 41 agentes la suspensión de sus labores debido a que no acreditaron los requisitos de permanencia establecidos en la legislación para los miembros de las instituciones de seguridad pública, exámenes que son realizados en el Centro de Control y Confianza (C3).



El titular de la SSPM, puntualizó que en la Policía Municipal no serán toleradas acciones realizadas por los oficiales a quienes se les deposita total confianza para desempeñar su trabajo como deber ser, con honestidad y con el compromiso de servir y proteger a los ciudadanos.



Cabe señalar que durante la actual administración, han sido removidos 40 oficiales por distintas circunstancias, la mayoría por no acreditar los requisitos de permanencia, como los exámenes de control y confianza.



Para la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Tijuana es de suma importancia el estricto apego a los protocolos establecidos en la corporación, donde no son toleradas malas conductas por parte de los servidores públicos, en quienes tanto autoridades como sociedad depositan su confianza para brindar seguridad en la ciudad.