Ex diputada se declara inocente de conspiración

SAN DIEGO, California(GH)

La ex diputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, quien ha sido ligada a Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” y se encuentra arrestada en San Diego, se declaró inocente del cargo de conspiración en su contra.



La llamada “chapodiputada” fue arrestada el pasado 21 de junio en las instalaciones de Cross Border Xpress por el cargo de conspiración del tráfico de más de cinco kilos de cocaína en México con el objetivo de transportar la droga a Estados Unidos.



De acuerdo a un documento de la Fiscalía Federal de Estados Unidos en el Sur de California, el cargo fue presentado contra la ciudadana mexicana luego de una investigación del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) sobre actividades de lavado de dinero y el tráfico de drogas realizadas por el cártel liderado por El Chapo.



El caso de la ex legisladora del PAN se ha procesado en la Corte Federal en San Diego, desde el momento de su arresto, pero la acusación federal fue cambiada por las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta semana, para que el caso se lleve a cabo en Washington, D.C.



De acuerdo al documento de la nueva acusación formal, el cargo que enfrenta la ex diputada es el mismo, sólo cambia la locación del caso.



La ex diputada mexicana se declaró inocente del cargo federal en su contra presentado por las autoridades federales en Washington, D.C., durante una audiencia realizada en la Corte Federal en San Diego, este 18 de julio, confirmó la vocera de la Fiscalía Federal de Estados Unidos en el Sur de California, Hortencia Barajas.



Una audiencia sobre el traslado de la acusada a la capital de Estados Unidos está programada para el próximo 27 de julio frente al juez Andrew Schopler en la Corte Federal en San Diego.