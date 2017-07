Aspirantes esperan un espacio en UABC

TIJUANA, Baja California(GH)

Estudiantes que no quedaron en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) siguen buscando un espacio para poder ingresar a la Máxima Casa de Estudios.



Karen Saucedo, quien realizó su examen de admisión para la licenciatura de Enfermería de la Unidad Valle de Las Palmas, esperará hasta el 26 de julio para saber si hay disponibilidad de espacios.



“Por el momento voy a esperar a esa fecha para saber qué haré, porque sí me interesa estudiar en UABC porque sé que tiene un gran prestigio y conozco a doctores muy buenos que han egresado de aquí”, comentó.



Sobre la posibilidad de estudiar en una universidad privada, Karen respondió que “no sería posible, mi situación económica no me lo permitiría. Y siento que batallaría más para no abandonar mis estudios, porque mi intención es no interrumpirlos”.



Esmeralda Vargas es otra joven que no quedó en la carrera de Odontología del Campus Tijuana, debido a que su puntaje fue bajo en comparación con otros.



“Ojalá sí tenga oportunidad de entrar en este semestre o para el otro (2018-1), porque no me gustaría perder tiempo en mis estudios.



Otra opción que tengo es estudiar inglés o buscar trabajo en el área que quiero estudiar, a la mejor como asistente dental. Pero la verdad sí veo difícil que pueda entrar, porque es una de las carreras más demandadas de UABC”.



Esmeralda Vargas también descartó ingresar a una universidad privada.