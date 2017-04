Deportan a dreamer por Calexico

MEXICALI, Baja California(GH)

El “dreamer” Juan Manuel Montes Bojorquez fue deportado por Calexico el pasado 20 de febrero, confirmó el delegado del Instituto Nacional de Migración.



Rodulfo Figueroa Pacheco explicó que cuando fue deportado, no informó el joven ser beneficiado del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).



El Centro Nacional de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés) difundió que fue detenido en Calexico, California mientras esperaba el taxi.



La Patrulla Fronteriza le solicitó los documentos de residencia y por no traer consigo la cartera, fue detenido y en cuestión de horas deportado por la garita de Mexicali.



La asociación United We Dream lanzó el hashtag #JusticeForJuan y una marcha para el miércoles 19 de abril en Washington.



Cabe recordar que el programa DACA beneficia a los menores de edad inmigrantes indocumentados que hayan llegado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad.



Montes Bojorquez llegó a Estados Unidos a los nueve años de edad, actualmente trabajaba como jornalero y estudiaba en la escuela pública.