Disputa en Puerto Nuevo por proliferación de ambulantes

ROSARITO, Baja California(GH)

En “tierra de nadie” se ha convertido Puerto Nuevo donde grupos de vendedores ambulantes se disputan los pocos lugares disponibles, provocando inseguridad para los paseantes y competencia desleal para los restauranteros del lugar, ya que se permite la venta de licor en plena calle.



Así lo denunció la vicepresidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Rosa María Plasencia, quien además es restaurantera en la Villa Langostera, al argumentar que de forma sorpresiva se multiplicaron los vendedores ambulantes y otros que instalaron puestos semifijos.



Resaltó que hay algunos puestos que venden Clamato con licor en plena vía pública, otros que ofertan elotes o comida y que utilizan tanques de gas sin ninguna precaución, lo que genera desconfianza.



Plascencia Díaz, explicó que se construye el Museo del Arrecife Artificial y es una lástima que en torno a este proyecto existan vendedores de todo tipo, que incluso colocan letreros de promoción en las palmeras que son de ornato, sin que la autoridad haga nada al respecto.



Mencionó que se han tenido acercamientos con la autoridad, para que considere a Puerto Nuevo como un lugar de suma importancia para Rosarito, ya que no solo su gastronomía lo da a conocer al mundo, sino que además se convertirá en un lugar de promoción cultural y tecnológica, con la construcción del museo.



El lugar se ha convertido en un “swap meet” y no merece estar en esa categoría dijo, porque se ha trabajado por muchos años para mejorar el entorno e incluso hasta se creó un reglamento para este lugar, que lamentablemente no se respeta ni por la propia autoridad.



Este panorama añadió, también empieza a tener notoriedad sobre el bulevar Popotla y en diversos tramos carreteros hasta llegar a Puerto Nuevo, donde se permiten instalar pequeños negocios tipo restaurantes, que colocan mesas y sillas para los comensales, invadiendo sin temor alguno el carril de contención.



Cuestionó sobre la cantidad de permisos a ambulantes que se otorgan y sobre todo, los requisitos que se imponen para entregarlos, ya que para el comercio organizado, las exigencias son muchas.