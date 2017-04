Hijo de Hirata critica en redes desempeño de Marco A. Novelo

ENSENADA, Baja California(GH)

A través de su perfil personal de facebook, Takayuki Hirata, uno de los hijos del ex alcalde, Gilberto Hirata Chico, criticó el desempeño del Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna y afirmó que el Municipio estaba mejor durante la administración de su padre.



“Pues que ladre quien quiera, antes no había tanta violencia, no subieron los impuestos, no subió el transporte público, cada que se pudo se bacheó, y sí hubo pavimentación en avenidas que tenían más de treinta años esperando pavimento, y sí hubo rehabilitación de parques y jardines, y no hubo lloriqueos porque se había dejado la administración ahí sí en bancarrota”, escribió.



En su publicación, el hijo del ex presidente municipal opinó que Ensenada es una ciudad cambiante en todos los sentidos y tan vulnerable que en tan solo un mes de descuido se viene abajo.



“Ahora yo no veo nada pero absolutamente nada, la presente administración municipal sólo se la lleva en puro llorar y ya casi llevamos medio año de gestión, póngase a trabajar Novelo y sí investigue quien es el único culpable de que usted sea Presidente Municipal, si a eso le llama trabajar pues sígale así”, expresó en facebook.



Por su parte, el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, recordó que Takayuki Hirata estuvo trabajando en la Dirección de Relaciones Públicas durante la administración de su padre, sin embargo al inicio de la presente administración fue removido.



“Inmediatamente tomé la decisión de removerlo, posiblemente las criticas sean por eso pero no me interesa yo lo que quiero es seguir trabajando, yo soy muy propositivo, hay que seguir adelante, no hay tiempo para criticar, que se unan al trabajo”, expresó.



Cabe mencionar que la administración de Gilberto Hirata dejo una deuda pública de más de mil 800 millones de pesos y actualmente hay una denuncia penal en su contra por el desvío de más de 200 mdp.