Exigen servicios en la Granados

ENSENADA, Baja California(GH)

En la calle Aldama, del fraccionamiento Granados, constantemente se escucha el golpe de los vehículos al caer en los hoyos que “adornan” la vía.



Es el sentir de los vecinos, quienes aseguran que aunque se ha denunciado ante las autoridades el mal estado de las calles, el programa de bacheo, en las diferentes administraciones municipales, no llega a la Aldama.



Heriberto Elías, comerciante de la zona, comentó que cada que tiene oportunidad tapa los baches con tierra, aunque siente que los automovilistas se enojan al pasar, como si fuera culpa de los vecinos el estado de las vialidades.



“La gente pasa y se molesta con nosotros, no sé qué pensarán, que nosotros no le comunicamos al municipio; pero sí está muy maltratada la calle, ya le hace falta una buena arregladita”, explicó.



El señor Heriberto recordó que ya son bastantes años con el problema en la calle, y constantemente escucha los golpes de los carros al pasar.



Respecto al servicio de recolección de basura, comentó que regularmente pasa una vez a la semana; pero en ocasiones se acumula la basura hasta por más de quince días.



Señaló que la falta de recolección ocasiona problemas con los perros callejeros, que en busca de alimento, desbaratan las bolsas.



En cuanto a seguridad, dijo que constantemente pasan las patrullas, en rondines permanentes por la zona.



Gustavo, un joven trabajador en una llantera ubicada ahí mismo, indicó que al taller han llegado conductores con los rines de los automóviles doblado, que tienen un costo de reparación de hasta 400 pesos.



Explicó que los golpes en los baches no sólo dañan las llantas, sino que también pueden descomponer la alineación y doblar la suspensión, un arreglo económicamente más alto.



“Hay demasiados baches, ya Ensenada parece campo de golf”, comentó Alfredo Pérez.



El señor dijo que aunque no es mucha la velocidad en que van los vehículos, sí son constantes los roces que se dan, durante todo el día.



Un vecino que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó que en el fraccionamiento viven empresarios y ex funcionarios públicos de diferentes administraciones que han denunciado el mal estado de las calles, pero sigue sin solucionarse.