Queda finalizada la contingencia migratoria en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Dieron por concluida la contingencia de migrantes extranjeros en Baja California, reveló el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesoe), en consecuencia disminuirán los apoyos que nacieron del suceso.



El subsecretario de Sedesoe, Carlos Francisco Guillén Armenta, comentó que dejarán de dar los apoyos extraordinarios a los albergues, precisando que se mantienen los que existían previos a la contingencia.



Precisó que la ayuda a los albergues se había dado desde el año pasado, que de un momento a otro llegaron miles de migrantes extranjeros, creando una crisis en los albergues.



“Ya bajó el número de haitianos en los albergues, pero seguimos apoyándolos, acabo de presentar la justificación de todos los apoyos que dimos empezando el año, en tema de cobijo y alimentos”, declaró.



Recordó que sigue operando el programa de ayuda a migrantes de forma permanente, no sólo durante el tiempo de llegada de los haitianos, sin embargo el esfuerzo extraordinario que habían hecho ya no es necesario.



Guillén aclaró que debido a la contingencia migratoria, el Gobierno del Estado tuvo que invertir más de 40 millones de pesos de su propio recurso, el cual iba hacia otras partidas.



Hay un programa normal de apoyo a asociaciones civiles mensuales y únicos que siguen operando, el funcionario señaló que al Estado le “Cargaron la mano”, aceptando que el Gobierno federal hizo su parte, sin embargo los recursos que aporta son insuficientes.



Agregó que viene un apoyo federal de aproximadamente 20 millones de pesos, el cual será exclusivo de las organizaciones no gubernamentales que atienden a los migrantes.