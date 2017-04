Garantiza Gobierno del Estado "Prepa" para todos en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Garantizar el acceso a la educación media superior a todo joven que desee estudiar, es una prioridad para la administración estatal que encabeza el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por ello, a través del Sistema Educativo Estatal (SEE) se han implementado diferentes estrategias de atención a la demanda de espacios.Así lo señaló el titular de la dependencia Miguel Ángel Mendoza González, quien destacó que Baja California se encuentra preparada para captar a todos los jóvenes que soliciten su espacio para estudiar la Preparatoria en las diferentes modalidades que para tales efectos se han ofertado.El secretario de Educación informó que por instrucciones del gobernador del Estado, “Kiko” Vega y para asegurar que ningún joven se quede sin espacio, se han instalado módulos de atención ciudadana en cada uno de los cinco municipios del Estado, a efecto de brindar información y orientación a quien lo requiera sobre el Proceso de Ingreso a Media Superior, así como realizar los trámites correspondientes.Mendoza González señaló que existen los espacios en planteles públicos y privados para cubrir la demanda, para ello existe la capacidad instalada en 90 planteles públicos estatales o de los 24 planteles públicos federales en la entidad; además se contarán con espacios en instituciones particulares, subsidiados con la Beca Solidaria “OportunidadEs BC”, mediante las cuales se cubre la totalidad de gastos de inscripciones y colegiaturas por los seis semestres de Preparatoria de los jóvenes beneficiados.El funcionario estatal recalcó que la Beca Solidaria “OportunidadEs BC”, es un logro de Gobierno del Estado, quien con el apoyo de las instituciones particulares participantes, consolidó un esquema en el que la administración estatal aporta un 50% de la colegiatura y el otro 50% es cubierto por parte de la propia institución particular, con ello se garantiza a los padres de familia que no tendrán que pagar inscripción ni colegiaturas durante los tres años de bachillerato de sus hijos, siendo un gran beneficio a la economía familiar.Finalmente el secretario, reiteró que es de suma importancia que los aspirantes a ingresar a Preparatoria, realicen los trámites correspondientes del 17 de abril al 4 de mayo vía Internet, ingresando al portal del SEE www.educacionbc.edu.mx para registrar sus tres posibles opciones de plantel público y dos opciones de planteles particulares participantes en dicho programa de becas solidarias.Recordó que los jóvenes que actualmente estudian el tercero de Secundaria podrán obtener su folio y clave en su boleta de calificaciones que obtienen en el portal del sistema educativo www.educacionbc.edu.mx en el apartado de “Lo más buscado”.Asimismo, del 17 de abril al 4 de mayo funcionarán de lunes a viernes con horario de 8:00 a 15:00 horas, los Módulos de Atención Ciudadana en cada Municipio para egresados de Secundaria, foráneos y extranjeros o quien tenga dificultades para obtener su folio y clave.Se encuentran localizados en Mexicali: En calle de la Industria No. 291, colonia Industrial; en Tijuana: Centro de Formación Ciudadana (antes Centro de la Cultura de la Legalidad), calle Perimetral No. 7125, Tercera Etapa, entre bulevar Cochimíes y calle Paseo del Río.En Tecate en el bulevar Benito Juárez No. 500 colonia Encanto Norte; en Ensenada en el bulevar Zertuche No. 6474 ex Ejido Chapultepec, anexo Gobierno del Estado, Edif. N. B; en Playas de Rosarito en la calle José Haroz Aguilar No. 2004, Fracc. Villa Turística, Centro de Gobierno y San Quintín en la Delegación del SEE, Centro de Gobierno, domicilio conocido.Con dichas estrategias, enfatizó el secretario, Baja California dará una oportunidad de estudio a todo aquel joven que desee estudiar la Preparatoria.Para mayor información, el SEE pone a disposición de la comunidad educativa y comunidad en general, la línea educativa sin costo 01 (800) 788 73 22, el portal institucional del Sistema Educativo Estatal y el perfil de Facebook /EducacionBC.