Piden paciencia a aspirantes de preparatoria

TIJUANA, Baja California(GH)

La paciencia también será un requisito indispensable para los jóvenes que realizarán su proceso de inscripción a las preparatorias de Tijuana y del resto de Baja California.



“En el arranque de las inscripciones se presentó un problema en el sistema, que ya fue corregido, y los interesados ya pueden ingresar sin contratiempos”, explicó Maritza Guerrero, de la Unidad de Enlace de la Educación Media Superior.



Explicó que durante este proceso los jóvenes obtendrán un número de folio y clave, con el cual podrán ingresar al examen de admisión de la preparatoria elegida.



Respecto a los estudiantes que no tienen folio y clave, dijo que pueden solicitarlo en el módulo de atención, ubicado en el Centro de Formación Ciudadana, calle Perimetral No. 7125, Tercera Etapa entre bulevar Cochimíes y Calle Paseo del Río, Zona Río.



Hasta el momento han atendido a 800 jóvenes, a quienes por diferentes motivos escolares no han podido iniciar su proceso de inscripción en línea.



Una de ellas es la joven Beatriz, quien el año pasado terminó su secundaria: “es un proceso muy lento. Ya llevamos muchas horas, pero hay gente que tiene más tiempo”, dijo.



Asimismo, se les ha dado atención a quienes presentan un error en el certificado de secundaria, CURP o vienen del extranjero.



“No importa el día que realicen el proceso de inscripción, mientras sea en el período que comprende del 17 de abril al 04 de mayo”, aclaró Maritza Guerrero.