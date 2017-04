Dan 3 municipios su apoyo para eliminar el fuero

ENSENADA, Baja California(GH)

Este martes los cabildos de Ensenada y Tecate avalaron la propuesta aprobada por el Congreso del Estado para eliminar el fuero constitucional a los funcionarios públicos de Baja California.



En Ensenada la decisión se dio con 14 votos a favor y la abstención del regidor independiente, Orlando Toscano Montaño; mientras que en Tecate la aprobación se registró por mayoría absoluta de los integrantes del Cuerpo Edílico.



El pasado 6 de abril Mexicali se convirtió en el primer Municipio del Estado en aprobar dentro de su Cabildo la eliminación del fuero constitucional, con 14 votos a favor de los integrantes presentes en la sesión.



La aprobación implica reformar los artículos 12, 27, 91, 94 y 95 de la Constitución Política del Estado, propuestos por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la 22 Legislatura del Estado que elimina el fuero constitucional en Baja California.



EN ENSENADA



El coordinador de la Comisión de Gobernación y Legislación, Ricardo Medina Fierro, indicó que previamente analizado en la comisión, los regidores avalaron la iniciativa para brindar mayor transparencia hacia la población, y que se aplique para todos los funcionarios que entren en un tema de corrupción.



“El por qué sí y por qué va más allá, Ensenada debe ser punta de lanza y que la ciudadanía tenga mayor confianza y que se aplique la ley a quienes hayan sido corruptos”, dijo.



Argumentó que se aplicará por responsabilidad penal, a todas las personas que incurran en actos ilícitos y sean funcionarios de cualquier nivel; presidentes municipales, regidores servidores públicos.



Por su parte, el regidor Orlando Toscano Montaño, quien se abstuvo justificó que la aplicación del desafuero es garantía de que servidores públicos pueden ser perseguidos e implica que la ley se aplicará a todos por igual, pero, también pone límites que no han sido comprendidos.



“Es en verdad una limitante para ejercer la ley para un servidor público; por qué no se van a la cárcel quienes no tienen fuero, por qué nunca han pisado la cárcel ex funcionarios.



Hay una confusión en los conceptos y estamos haciendo un favor y se debe de fortalecer al ministerio público”, dijo.



El edil Jorge Camargo Villa, emitió su voto a favor y comentó que el fuero con el paso del tiempo se le dio inmunidad procesal y estriba en mantener el equilibrio en un régimen democrático; pero, se convirtió en sinónimo de privilegio e impunidad.



De igual manera, el regidor independiente Cristian Vázquez González, mencionó que la sociedad está harta y hablar del fuero es impunidad y corrupción y no justifica la voz de representantes que se han “dormido”.



“Debemos de verlo como una motivación; este acto no combate la impunidad y este es el momento de tomar compromiso e intensificar el no tolerar una clase política corrupta. Hoy logramos un triunfo ciudadano”, manifestó.



EL CAMINO



Para que la eliminación del fuero constitucional entre en vigor, se necesita que tres de los cinco ayuntamientos de Baja California avalen la propuesta aprobada en el Pleno del Congreso del Estado.



Cuando se tengan estas votaciones aprobatorias, se deben turnar las actas de Cabildo al Congreso Estatal, el cual deberá hacer una manifestación de la decisión de los ayuntamientos en el pleno.



Finalmente, el dictamen se envía al Ejecutivo Estatal para que haga la firma necesaria y se decrete su procedencia.



Deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.



A FAVOR

Ensenada

Tecate

Mexicali



PENDIENTES

Tijuana

Rosarito