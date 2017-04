Al alza precios de gasolina con liberación

TIJUANA, Baja California(GH)

Desde que inició la Flexibilización del Mercado de Combustibles el precio del litro de gasolina Magna ha aumentado 9 centavos, y el de Premium 7 centavos, en promedio.



El 30 de marzo, cuando arrancó el nuevo esquema en Baja California y Sonora, el litro de Magna costaba 15.90 pesos, y el de Premium 17.65 pesos.



La flexibilización de mercado abre la posibilidad para que ya no sea Petróleos Mexicanos (Pemex) el único proveedor de combustibles.



Debido a que las gasolineras de la entidad ya no tienen un tope de precios para venta al público, el costo del litro varía por centavos entre una estación de servicio y otra.



Muchos de los bienes de consumo, sobre todo alimenticio, llegan del centro del país, lo que los encarece por el traslado terrestre, consideró el economista José Luis Contreras Valenzuela.



"Desafortunadamente tenemos ineficientes medios de transporte masivos, no existe una vía ferroviaria que nos permita reducir los costos de transporte de muchos productos y eso es un elemento que nos pegó mucho a la región fronteriza", manifestó.



Dicha situación, dijo, se refleja en los niveles de inflación que en el Sur del país es de aproximadamente 1.2%, y en la frontera Norte alcanza el 5.9%.