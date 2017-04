Cobro irregular continúa en taxis y camiones

TIJUANA, Baja California(GH)

Estudiantes de la UABC señalan que los cobros irregulares en las tarifas de transporte público continúan, por lo que buscan una audiencia a los regidores del Ayuntamiento.



“Además el sentido de la audiencia es que cada regidor nos comente su postura en relación al aumento del transporte público y nos dé su postura en el momento de la votación de este tema”, comentó Daniel Alcaraz, vocero del movimiento universitario.



Hasta el momento solo Mónica Vega Aguirre, regidora de la Comisión de Medio Ambiente, ha respondido a la petición de los estudiantes de UABC.



“Ella está en contra del aumento, nos dijo que su voto será en contra del aumento. Mañana nos hará llegar esta postura a través de un escrito”, indicó.



Para la empresa Azul y Blanco ha resultado difícil controlar que sus chóferes no realicen cobros ilegales de la tarifa.



“A cada ratito les decimos, hablamos con ellos, a las personas que tienen problemas con usuarios les pedimos que se calmen y no sean agresivos”, dijo Héctor Márquez, presidente de Azul y Blanco.



Señaló que “desgraciadamente” tuvieron que realizar un reajuste en la tarifa a pesar de no ser autorizado por el municipio porque sus unidades gastan mucho combustible para poder dar el servicio.



En repetidas ocasiones les han dicho que si los usuarios no quieren pagar el aumento de 2 pesos a estudiantes y 3 pesos al boleto regular, no hay problema, sin embargo es difícil revisar el trabajo de cada uno de ellos, dijo.