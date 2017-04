Transportistas piden auditar la Ruta Troncal

TIJUANA, Baja California(GH)

Transportistas inconformes solicitan una restructuración en la Ruta Troncal y se haga una auditoria al considerar que hubo corrupción en su creación.



Durante una reunión entre funcionarios municipales y transportistas, se explicaron las bondades de proyecto, entre ellos disminuir los índices de contaminación al promover que la ciudadanía use menos vehículos particulares.



Actualmente han sido creados siete puentes, 49 estaciones y dos terminales, una en el bulevar Insurgentes y otra en la avenida Revolución, en donde han sido invertidos mil 200 millones de pesos.



Los representes de las empresas como Azul y Blanco, Corredor 2000, Altisa, 24 de Febrero, y varias rutas de taxi de ruta, pidieron se haga una investigación profunda desde como fue creada al empresa y cómo ingresaron las compañías participantes como Calfia, que tiene el 70% de las acciones.



El secretario del Transporte Organizado de Tijuana, Miguel Ángel Jiménez, consideró que el proyecto inició con irregularidades y tráfico de influencia por parte del ex alcalde Jorge Astiazarán Orcí.



Por tal situación, enviarán un escrito a la Síndico Procurada para haga las investigaciones debidas del tema, asimismo en dos semanas acudirán al Congreso del Estado para exigirles esclarecer la situación.



“Yo creo que si se puede rescatar el SITT, pero empezando desde cero, con una restructuración total, como lo marca el sistema; vamos a tratar de que no termine mal de la mano del gobierno municipal”, dijo.



El secretario del Ayuntamiento, Raúl Felipe Luévano, declaró que buscarán la manera de que los transportistas que no fueron incluidos puedan participar e inclusive puedan crear otra empresa para la construcción de las siguientes fases.



Actualmente, dijo, existe un retraso por que las estaciones han sido vandalizadas, rompiéndoles cristales, robándose inodoros o cableado, daños que superan el millón de pesos.



