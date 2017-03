Encuentran ballena varada al sur de SF

MEXICALI, Baja California(GH)

El cuerpo de una ballena jorobada fue localizado en las playas del campo turístico Punta Estrella, a unos 17 kilómetros al sur de San Felipe, reportó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).De manera preliminar se dijo que no se detectaron evidencias de afectación por artes de pesca que hayan dañado a la ballena o que a raíz de la actividad humana haya causado la muerte del ejemplar adulto de la ballena encontrada en el lugar.El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que no fue posible recabar muestras de tejidos o mayores evidencias que ayuden a determinar la causa de muerte o de su varamiento en la playa.La Ballena Jorobada se encuentra sujeta como especia en Protección Especial bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.El ejemplar localizado es un adulto macho de unos 12 metros de longitud y de unas 10 toneladas de peso, encontrada en una zona deshabitada, donde no produjo molestias por el olor o represente un riesgo para la salud pública.Personal de PROFEPA dispuso como destino final del cadáver de la ballena el mismo lugar donde fue localizado. Profepa reportó además que el supuesto cuerpo de la vaquita marina reportado por el personal del buque ambientalista Sea Shepherd, no fue localizado y no hay evidencias de su existencia, salvo una fotografía.Acompañados por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), el personal de Profepa recorrió desde San Felipe hasta Puertecitos en busca del cadáver, pero no fue localizado.El 13 de marzo, Sea Shepherd reportó la existencia de un cadáver a la deriva en las aguas del Alto Golfo de California, a unos 12 kilómetros al sur de San Felipe, en un sitio conocido como Los Paredones, informó Profepa La única evidencia que se tenía era una fotografía con el cuerpo del animal, sin embargo no había más información contundente sobre la existencia del ejemplar.Luego de un día completo de búsqueda, sin lograr la ubicación del cadáver; se dio por concluida la búsqueda al no contar con mayor información sobre el ejemplar.