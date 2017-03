Aprueban redistritación electoral federal en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

La redistritación electoral al nivel federal fue aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y solamente falta el aviso oficial para comenzar a implementarla en Baja California.



Lo anterior fue informado por el vocal del Registro Federal de Electores en el Estado, Jorge Calderón León, tras ser cuestionado sobre la entrada en vigor de la redistritación a nivel local.



Comentó que la nueva demarcación de los distritos electorales federales fue aprobada por el Consejo General del INE el pasado miércoles.



A nivel estatal, son dos distritos (1 y 7) los que tendrán que cambiar de domicilio, lo que implica tiempo para realizar la mudanza.



El cambio más significativo se dio en el Distrito 7, que ahora está conformado por la totalidad de los municipios de Tecate y Playas de Rosarito, así como una parte de Mexicali y Ensenada. El Distrito 3, el más extenso y que abarca gran parte del Municipio de Ensenada, se mantiene prác prácticamente igual.



En Mexicali, el Distrito 2 es estrictamente urbano mientras que el Distrito 1 será mixto, abarcando tanto la zona urbana y rural del Municipio. Mientras que Tijuana mantiene los Distritos 4, 5, 6 y 8, explicó.



En el caso particular de Baja California, la nueva distritación fue aprobada por todos los partidos políticos y se confía en que no exista una observación adicional a la misma.



Detalló que hubo tres momentos en que las fuerzas políticas pudieron haber hecho algún señalamiento a estas modificaciones pero no fueron requeridos.



Dijo que solamente esperan que el secretario ejecutivo del INE envíe el acuerdo del Consejo General para ver las fechas oficiales de la vigencia.



Lo anterior, porque esta redistritación trae consigo cambios administrativos, ya que hay varias entidades que perdieron distritos mientras que otras ganaron por lo menos un distrito.



Esto significa el cierre de oficinas, situación que no se dará en Baja California porque mantuvo sus 8 distritos electorales, reiteró.





DISTRITOS



••El Distrito uno abarcará parte de la zona urbana y rural de Mexicali.



••El Distrito dos será en la zona urbana de Mexicali.



••El Distrito 7 será Tecate, Rosarito, parte de Mexicali y parte de Ensenada