Abandonadas lucen obras de Silvano Abarca

ROSARITO, Baja California(GH)

En “elefantes blancos” se convirtieron el Lienzo Charro y el Centro Tenístico de Alto Rendimiento de Playas de Rosarito, ante la falta de administración y promoción que mantienen estas millonarias obras en el abandono y con problemas de vandalismo.Las obras que en conjunto suman más de 56 millones de pesos de inversión, se inauguraron apenas en el 2015 y los beneficios prometidos para atraer turismo y fomentar el deporte, motivo de su construcción, se quedaron sólo en el discurso ya que a la fecha han sido pocos los eventos que lograron realizarse en estos espacios.Mientras el Lienzo Charro se encuentra en total abandono, el Centro Tenístico de Alto Rendimiento, construido dentro del exclusivo fraccionamiento Punta Azul, se ha limitado brindar servicio a los residentes de este lugar, y como escuela particular para clases de tenis.El director del Instituto Municipal del Deporte de Rosarito (Imder), Jesús González, consideró que estas obras fueron muy costosas y en su tiempo muy criticadas y siguen siendo reprochadas, por el estado en que se encuentran.Dijo que en lo personal se debió haber utilizado esa inversión en otras obras prioritarias para la ciudad, pero el verdadero problema es la falta de seguimiento que se dio por parte de las personas administradoras del deporte, pero ya se trabaja para echar andar estos proyectos y rescatarlos en beneficio de los rosaritenses.Caso grave es el Lienzo Charro cuyas instalaciones quedaron inconclusas, y la falta de vigilancia y mantenimiento han empezado hacer estragos en el solitario lugar que además carece de luz, agua y drenaje y es presa del vandalismo, los daños aún no son cuantificados. La inversión para esta obra que duró más de un año en su construcción fue de 21 millones de pesos.González Gastélum explica que para revertir el daño y poner en funcionamiento el inmueble, se sostienen pláticas con la Asociación de Charros de Rosarito, la Asociación de Rodeo y la Asociación de Equinoterapia, para conjuntar esfuerzos formando un comité para el uso de las instalaciones y definir las acciones a seguir y que no se cargue para ningún lado.Para iniciar la recuperación del espacio, se tiene contemplado la contratación de un guardia permanente e incluso la propuesta es construir una cabaña dentro de las instalaciones para que viva ahí y esté al cuidado día y noche, para frenar el vandalismo.También se habilitarán caballerizas para renta, de tal forma que ese recurso sea utilizado para el pago del velador, así como parte del mantenimiento de las propias instalaciones.Adicional a ello, se buscan recursos para concluir las obras correspondientes al área del rodeo, de tal forma que se realicen eventos y que el espacio también se utilice para ofrecer sesiones de equinoterapia, pues no hay un espacio para este servicio que de forma gratuita ofrece la asociación a personas de escasos recursos en rehabilitación.“Yo encontré las instalaciones abandonadas y qué puedo decir, se trata de una falta de visión por parte de las administraciones, que caen en manos de gente que no se hace responsable de las instalaciones y no les importa el deporte”, indicó.Advirtió que por el momento no se piensa meter un solo “penny” para la habilitación de este inmueble, hasta en tanto no se instale el consejo.El Centro Tenístico de Alto Rendimiento único en su tipo en la región, tuvo un costo de 37 millones de pesos y fue inaugurado el 18 de agosto del 2015.Sus instalaciones también presentan ahora deterioro y vandalismo, aunque en menor grado que el Lienzo Charro.Las oficinas administrativas están abandonadas, y en las desoladas instalaciones apenas se rompe el silencio con la llegada esporádica de residentes del fraccionamiento Punta Azul a alguna de las 12 canchas construidas en ese lugar para practicar tenis, como parte de los beneficios que obtienen por vivir es ese sitio.A ello, el director del Imder expuso que no se hicieron bien las cosas y este es el resultado, pues si bien el fraccionador de Punta Azul, Ernesto Ojeda, firmó un convenio con el instituto en la pasada administración para que los residentes pudieran hacer uso de las canchas a cambio de cubrir una buena parte del mantenimiento del centro tenístico, en esencia no se cumplió.Dijo que la Asociación de Tenis de Baja California que dirige Ignacio Martínez, tampoco cumplió con su cometido de promoción para atraer grandes eventos y el espacio se redujo a impartición de clases de una escuela particular, pero sin beneficios reales para poder mantener en buen estado el inmueble.El funcionario mencionó que a su llegada a la dirección del Imder no encontró contratos, sin embargo, sostiene pláticas con Ernesto Ojeda para establecer un convenio que ayude al mantenimiento del centro tenístico ya que utiliza sus instalaciones para promocionar la venta de los terrenos del fraccionamiento.“No se trata de pelear, sino de unir esfuerzos” menciona, por ello se busca realizar un nuevo contrato con el fraccionamiento para que éste se encargue en su totalidad del mantenimiento del centro tenístico a cambio de que los residentes disfruten de las canchas en horarios establecidos por el instituto, y en ese punto se encuentran las negociaciones.Agrega que aunque la Asociación de Tenis de Baja California tampoco cumplió en el pasado, se tiene que tomar en cuenta para la realización de eventos, pero todavía su presidente no presenta su proyecto.Se tiene que dar vida a este centro refirió, y por ello está listo el programa de iniciación deportiva donde se incluye el tenis, la idea es promoverlo en las escuelas para que los niños se desenvuelvan en alguna disciplina deportiva.Detalló que se dará la opción para que escojan dos deportes que les gusten y bajo ese esquema se dará la oportunidad de que practiquen las disciplinas, dando facilidades e incluso de transporte, para que los niños tengan acceso a las instalaciones deportivas y los instructores.De origen precisó, será sin costo aunque después los padres tendrán que pagar cuotas módicas para seguir su entrenamiento, a excepción de aquellos que ameriten una beca.Pero por el momento, ambas instalaciones permanecen “durmiendo el sueño de los justos”, aún y cuando se trata de grandes obras en el Estado, promotoras de turismo y deporte.