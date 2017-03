Son falsas 65% de las llamadas de emergencia al 911:SSPM

TIJUANA, Baja California(GH)

Cerca del 65% de las llamadas de emergencia al 911 son de broma razón por la que podría haber demora en responder los reportes dijo el titular de la SSPM, Marco Antonio Sotomayor Amezcua.



“Personas irresponsables hacen llamadas de broma, insultos o colgadas; entiendo que puede haber quejas pero si los tijuanenses fueran responsables y no hicieran ese tipo de llamadas, tengan por seguro que se va poder responder al 100%”, expresó.



Diariamente son recibidas cerca de 10 mil llamadas al Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4), en su gran mayoría no son efectivas.



Añadió que también en casos de gran magnitud no habla solamente un persona sino docenas y todas las llamadas entran al mismo tiempo especialmente en hechos de tránsito.



Otra queja recurrente de la ciudadanía es el tema de los tiempos de respuesta, ante tales señalamientos respondió que trabajan directamente con los jefes de distrito para disminuirlo sin embargo han detectado en su mayoría los quejas no atendidas son prioridad 3.



Las emergencias se dividen en tres prioridades; primero son aquellas situaciones en donde se pone en riesgo inminente la vida o la salud; luego en donde esta en riesgo la prioridad y por último, faltas administrativas.



El 80% de las quejas están relacionadas a la música alto volumen incidentes que se dan en fin de semana pero también los hechos de transito donde hay heridos y temas de arma de fuego.



“Buscamos que cuando marquen sea una llamada de emergencia o un reporte policiaco, a final de cuentas lo van atender pero que no marquen para pedir la información de la garita o reportar que se les fue el agua”, puntualizó.