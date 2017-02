Construirán la colonia 'Little Haiti'

TIJUANA, Baja California(GH)

El templo Embajadores de Jesús solicitó el apoyo de la ciudadanía para construir los hogares de los migrantes haitianos que decidan establecerse en Tijuana.



Actualmente en el recinto, detalló la pastora Zayda Guillén, dan asilo a 225 extranjeros, de los cuales 80% ha tomado la decisión de quedarse en la ciudad, por lo que se encuentran en proceso de

regularizar su condición migratoria.



“Ya no se quieren ir, es un hecho, por eso solicitamos ayuda para brindarles su propio techo y tengan la oportunidad de hacer su vida en esta ciudad”, expresó.



En la mayoría de los casos, añadió, los haitianos buscan regularizar su situación para conseguir un empleo formal e iniciar una vida en esta ciudad, luego de tener conocimiento de compatriotas que fueron deportados en las últimas semanas.



A través de las redes sociales se lanzó la convocatoria en la cual los pastores, Gustavo Banda y Zayda Guillén solicitan material de construcción para edificar las viviendas que estarían ocupando los haitianos.



Se proyecta que las casas puedan construirse en una zona cercana al propio templo, que ha servido de albergue para cerca de 500 haitianos, extranjeros que han arribado a esta ciudad en busca de cruzar a Estados Unidos para solicitar asilo humanitario.



Se detiene Flujo de migrantes



Las últimas tres semanas no han registrado arribo de haitianos a la ciudad, mientras que los últimos que llegaron han decidido no cruzar a Estados Unidos y establecerse en Tijuana, declaró Adriana Reyna, integrante del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria.



El último censo realizado por la asociación reflejó que algunos haitianos han abandonado de forma escalonada los albergues, conforme se colocan en empleos formales y adquieren la posibilidad de rentar espacios donde vivir.



“La disminución se está dando poco a poco, mientras logran quedar en trabajos que les permita rentar. Podemos decir que el flujo se estancó, no llegan nuevos, pero los últimos han decidido quedarse”, expresó.



Fue en el mes de enero cuando se registró la disminución de haitianos en los albergues, al cruzar hacia Estados Unidos los últimos grupos, mientras que el resto tendría que esperar entre cinco a seis meses por lo espaciado de las fechas para su cita consular.



Indicó que por lo anterior se han organizado para acudir por grupos a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para solicitar información e iniciar con el trámite de regularización de su estancia en nuestro país.



Cómo ayudar



Los interesados en aportar para la realización de este proyecto pueden acudir a las instalaciones del templo en el Cañón de los Alacranes, de la colonia Divina Providencia, o comunicarse al teléfono 664 229 0861.