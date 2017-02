Realiza el ejército labores que no le corresponden

MEXICALI, Baja California(GH)

La presencia de los militares en las calles del Estado de Baja California será un hecho, sin embargo, en el marco del Día del Ejército, algunos están en contra debido a que los soldados estarían suplantando las funciones policiacas.El abogado Juan José Castro Crespo dijo que el Ejército tiene bien definidas sus funciones, las cuales se limitan a ciertas situaciones, por lo que se han dado manifestaciones por estos cambios.Si bien todas las autoridades tienen la obligación de pelear por el estado de derecho por el bien de la Nación, al Ejército le compete actuar en cuestiones de guerra; emergencias y contingencias.“Los soldados no están capacitados para la aplicación de los protocolos que deben existir para la aprehensión de una persona, y eso es algo muy importante en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, aseveró Castro.Desde los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, comentó el abogado que han utilizado al Ejército para reprimir al crimen organizado, pero hay que precisar que la función del Ministerio Público (MP), es investigar los delitos.Dichas facultades no están indicadas para el ejército, a los soldados los están utilizando como autoridades preventivas, pero no fueron hechos para esa función.Los policías deben de tener características de objetividad, honradez, eficiencia, legalidad, por lo que no se puede asegurar que los militares tengan dicha formación, debido a que son los más señalados como transgresores de los Derechos Humanos.“Hemos visto que estás medidas no han funcionado en otros estados y otros niveles del Gobierno, porque en sus prácticas sigue imperando la tortura, las detenciones arbitrarias y la falta a derechos fundamentales”, detalló Castro.“El que vengan una mayor presencia del Ejército en el Estado, deja ver la incapacidad que tiene el Gobierno del Estado para investigar los delitos, ellos piensan que con el hecho de traer soldados, con eso se va inhibir el delito, pero no es así”, aclaró.Aseguró que el Ejército es la autoridad que más derechos viola, no es una política sana que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid los haya traído en su auxilio, pues no vienen a abonarle a las investigaciones del MP.“Es una cuestión fallida, una mala política criminal que están instaurando en todo el Estado, lo que se debe de hacer es preparar más a los agentes preventivos y al MP para que se haga bien el trabajo”, compartió.El Ejército debe volver al cuartel, a resguardar las áreas que le corresponden, pues ellos no sirven para el efecto que el Gobernador los trajo, a menos que sólo sea un distractor, concluyó.