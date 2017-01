PC pide estar al pendiente de reportes por lluvia

ENSENADA, Baja California(GH)

Dentro de las medidas preventivas para proteger a la población, la Dirección de Protección Civil Municipal exhorta a la comunidad a permanecer atenta de los reportes oficiales que se emitan en las próximas horas referentes a las condiciones climatológicas que prevalecerán en la región.



El titular de la dependencia, Jaime Nieto de María y Campos subrayó la importancia de que las familias extremen precauciones con la infancia y los adultos mayores, pues son los grupos etarios con mayor riesgo tanto en materia de seguridad como a padecer enfermedades relacionadas con el cambio de clima.



Recordó que con base en los modelos numéricos utilizados para elaborar los pronósticos del tiempo, las lluvias fuertes, nevadas y bajas temperaturas se extenderán hasta el lunes 23 de enero.



Jaime Nieto reiteró el llamado a la población para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad, tales como: cruzar arroyos o vialidades con problemas de acumulación pluvial, así como no acercarse a postes o cables de electricidad averiados, ya que el agua conduce la electricidad.



Ante las lluvias: ¡Protege a tu familia!

Previo a las lluvias

- Elabora un plan familiar mediante el que toda tu familia conozca las vías de evacuación, puntos de reunión y los enseres que le corresponderá a cada miembro transportar en caso de contingencia.

- Verifica que el techo y bajadas de agua de tu domicilio se encuentren en buen estado.

- Elimina de tu predio toda acumulación de material que pueda obstaculizar el paso del agua al alcantarillado próximo a tu vivienda.

- Protege las ventanas con cinta de aislar y/o micas anti estallamiento.

- Ten un botiquín de primeros auxilios e incluye los medicamentos que tu familia requiera.

- Almacena agua -1 galón diario por persona- y alimentos no perecederos mínimo para tres días -si son enlatados no olvides incluir un abrelatas-.

- Coloca los documentos importantes en bolsas de plástico.

- Ten a la mano una linterna, un radio de pilas, pilas de repuesto, así como un duplicado de las llaves de casa y automóvil.

- Coloca todos los productos tóxicos -herbicidas, insecticidas, químicos para limpieza, aceites para automotor- fuera del alcance del agua.

- Ubica con anticipación los refugios temporales que se habilitarán en caso de emergencia.



Durante lluvias torrenciales ¡No te arriesgues!

- Conserva la calma, permanece en tu hogar y no envíes a tus hijos a la escuela.

- Desconecta todos los aparatos eléctricos.

- Sintoniza emisoras locales para obtener información del clima o de Protección Civil.

- Usa tu teléfono y tu automóvil únicamente en caso de emergencia.

- Si estás en riesgo y las autoridades lo ordenan, prepárate para abandonar tu vivienda y lleva sólo lo indispensable.

- Si vives junto a un arroyo, ladera o en zona costera propensa a las inundaciones, aprende la mejor ruta hacia terreno elevado.

- Mantente alejado de canales, lechos de arroyo y terrenos bajos.

- En caso de quedar atrapado en una corriente, sal de tu vehículo y busca un refugio seguro.

- No te acerques a postes o cables de electricidad averiados, el agua conduce la electricidad.

- No llames a las líneas de emergencia a menos de que esté en verdadero peligro tu integridad y la de tu familia.



Después de la contingencia

- Sigue en todo momento las instrucciones que emita Protección Civil.

- No regreses a tu domicilio o zonas afectadas hasta que la autoridad competente descarte cualquier tipo de peligro.

- Abstente de consumir alimentos y bebidas que hayan tenido contacto con el agua de una inundación.

- Una vez que regreses a tu hogar realiza una inspección y evalúa el riesgo de un posible derrumbe.



Recuerda siempre la Regla de Oro ante una emergencia:

¡No corras!

¡No grites!

¡No empujes!



Números de emergencia

911

Policía, Bomberos, Cruz Roja



071

Comisión Federal de Electricidad



073

Comisión Estatal de Servicios Públicos



(01 800) 788-73-22

Sistema Educativo Estatal



173-97-10

Protección Civil Municipal