Tecate habilita albergues temporales por lluvias

TECATE, Baja California(GH)

Ante las intensas lluvias pronosticadas para este fin de semana en la región, el Ayuntamiento de Tecate a través de la Dirección de Bomberos y Protección Civil, da a conocer los refugios temporales que se encuentran habilitados para la comunidad en caso de ser necesario.



César Vitela, director de Bomberos y Protección Civil, informó que el Gobierno Municipal tiene listos los refugios temporales para familias damnificadas, tanto en zona urbana como rural, sin embargo, estos solo se activarían, dependiendo la valoración emitida por la dependencia en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tecate.



Los refugios temporales para la zona urbana estarán ubicados en las siguientes instalaciones:



-Parque Teca Roca - Salón de Usos Múltiples, dirección Carretera Tecate - Ensenada Blvd. Santa Anita.



-Centro Cultural Tecate (Cecutec)- Salón de Usos Múltiples, dirección Col. Militar C. Lerdo González.



-Gimnasio Municipal, dirección Col. Downey C. Gutiérrez Durán.



-Salón Club de Leones, dirección Col. Downey C. Gutiérrez Durán.



-Salón Magisterial, Carretera Libre Tecate-Tijuana km2.



-Sindicato de Burócratas, Fraccionamiento el Refugio.



En las delegaciones municipales:



-Nueva Colonia Hindú, Club de la Alegría ubicado en C. Misión s/n.



-Mi Ranchito, Edificio ejidal y escuelas, km. 108 Carretera Tecate- Mexicali.



-La Rumorosa, DIF, km. 68 Carretera Tecate- Mexicali.



-Luis Echeverría-El Hongo, Salón de usos múltiples DIF.



-Héroes del Desierto-El Testerazo, Salón Social.



-Valle de las Palmas, Velatorio y Salón Social de la delegación.



Asimismo, se exhorta a la comunidad a que, en caso de alguna situación peligrosa con su vivienda, se comuniquen inmediatamente al 911 para que reciban auxilio de parte de la autoridad correspondiente, así como estar al tanto de la información y recomendaciones emitidas por Protección Civil.