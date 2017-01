Sin acuerdo para liberar el Centro de Gobierno

MEXICALI, Baja California(GH)

Funcionarios de los tres niveles acudieron a la plaza de los Tres Poderes con el fin de pedir a los manifestantes la liberación del Congreso del Estado, sin embargo, fueron rechazados, abucheados y perseguidos por los ocupantes del lugar.



A la plaza arribaron el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez; el secretario del Ayuntamiento, Antonio López Merino, y el presidente del Congreso del Estado, Javier Castañeda Pomposo.



El secretario general de Gobierno del Estado aclaró que es importante para darle cumplimiento a lo que han pedido, abrogar la Ley del Agua, realizar la sesión en el recinto del Congreso del Estado.



“No es posible sesionar afuera porque la ley no lo permite, si lo hacemos no serviría de nada porque se convertiría en un acto nulo, por eso debemos entrar a las instalaciones”, insistió el presidente del Congreso del Estado.



Rueda Gómez intentó hacerles entender que hay solicitudes de gente que requiere servicios como defunciones y otras situaciones que no se pueden detener, y dijo que están dispuestos a hablar y sesionar dentro del legislativo.



Todos los funcionarios fueron rodeados por manifestantes enardecidos, quienes se negaron a sus peticiones y exigieron la renuncia del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.



“El pueblo manda”, empezaron a gritar los manifestantes, después de que Rueda explicó que deben desalojar el Congreso del Estado y el edificio del Gobierno estatal para poder sesionar y abrogar la ley.



Al tratar de hablar los funcionarios con los manifestantes, los argumentos se salieron de control, por lo que intentaron retirarse, pero los manifestantes comenzaron a seguirlos hasta que subieron a sus respectivos automóviles.



Exigen copia de abrogación

León Fierro, vocero de los manifestantes, pidió al Gobierno del Estado que la iniciativa de abrogación de la Ley del Agua sea de dominio público, pues desconfían de la anulación anunciada por el Gobernador.



“Cómo se va a aprobar algo que ni siquiera hemos podido leer, la iniciativa debe ser publicada; el Artículo 39 permite a los ciudadanos cambiar a los gobernantes, por eso pedimos la renuncia de Francisco Vega de Lamadrid”, declaró León.



Señaló que la sesión debe ser pública y en caso de que haya algún manifestante que negocie a solas con funcionarios no será reconocido por los demás.



“No entiende el Gobierno que el pueblo está empoderado, se acabó el momento de pedirles por favor, aquella persona que se atreva a meterse en una oficina con funcionarios a negociar por el movimiento queda desconocido”, advirtió.



Detectan infiltrados

Se han detectado a infiltrados y se expulsaron a varias personas, aclaró, y seguirán en el sentido de denunciar el hostigamiento, asegurando que todo apunta a que van a convocar una marcha aún mayor a la del domingo pasado.



“Gracias a las redes y los periodistas que están sacando toda la información y se están poniendo a la altura, incluso funcionarios de Gobierno nos están ayudando, esto es de todos”, declaró.



No hay un diálogo abierto donde puedan darse expresamente las exigencias, denunció.



“Pónganse las pilas, reaccionen, ya hubieran podido resolver desde hace mucho tiempo, quieren desgastar el movimiento”, insistió Fierro.