Vence plazo para dictamen de transporte

ENSENADA, Baja California(GH)

Este jueves vence el plazo que tiene la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte para emitir el dictamen sobre la tarifa del transporte, tras el fallo emitido por el Tribunal de lo Contencioso del Estado, sin embargo, solicitarán una prórroga porque el tema aún se está analizando.



Cabe recordar que los transportistas solicitaron un incremento a la tarifa en febrero de 2014, sin embargo, debido a que la administración pasada resolvió en contra del aumento, los transportistas interpusieron un recurso en el Tribunal de lo Contencioso.



En octubre del año pasado el tribunal emitió una resolución donde le informa a la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte que el argumento para haber negado el aumento a la tarifa del transporte no fue claro y es necesario que el tema se dictamine de nuevo.



“En la administración pasada no había un término y estuvieron dejando pasar el tiempo, pero cuando llegó esta administración los transportistas metieron un recurso para pedirle al magistrado que diera un término y el viernes pasado nos dieron 72 horas para resolver”, explicó el secretario general, Iván Alonso Barbosa Ochoa.



No obstante, como fueron notificados el lunes, el término entró en vigor a partir del martes, por lo que la comisión tiene la obligación de resolver el tema hoy.



En ese sentido, el secretario general comentó que la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, a través del departamento jurídico del Ayuntamiento, solicitará una prórroga al Tribunal de lo Contencioso, debido a que aún falta análisis para que se tome una decisión al respecto.



“El tema se está consultando y para poder dictaminar se necesitan más elementos”, enfatizó.