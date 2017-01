Estudiantes padecen el alza de tarifa

TIJUANA, Baja California(GH)

Estudiantes de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y la Secundaria Técnica #1 han sufrido un incremento en la tarifa del transporte público en diferentes rutas que tienen parada en sus respectivas escuelas.



Una de las rutas más utilizadas por los jóvenes es la que proveen los camiones naranjas, del Centro al Refugio, administrada por la empresa Altisa.



Rafael Rodríguez Lozano, estudiante de la Preparatoria Federal, apuntó que, pese a que ha mostrado la credencial de su escuela, los choferes han subido el precio de seis a siete pesos; en el caso de la tarifa para el público, ha cambiado de 13 a 16 pesos.



“Yo no había notado tanto el cambio porque solo es un peso, pero la gente se ha quejado porque la normal subió tres pesos”, dijo.



Lesli Yacklin, quien también estudia en la preparatoria y toma la misma ruta, comentó que los conductores le han subido la tarifa desde hace un poco más de una semana.



“La verdad ahorita no me afecta mucho porque estoy de vacaciones y no vengo todos los días, pero después sí voy a sentir el cambio”, declaró.



Emiliano Pérez, estudiante de la ETI y usuario del taxi morado con rojo, con ruta Colinas-Olivos, aseguró que la cantidad que ha pagado por el transporte es diferente cada día.



“Depende el chofer; desde la semana pasada he pagado 13 pesos, 16 y hasta 20”.



Omar García, quien cursa el quinto semestre en la Preparatoria Federal, manifestó que está consciente de que el aumento a la tarifa aún no está aprobado y por eso se ha negado a pagar más en la ruta Centro-Refugio.



“Me he dado cuenta que solo son algunos choferes los que te suben el precio y solo te lo suben si quieren; yo por eso he pagado exacto todas las veces”.