Buscan a Leyzaola para asesorar a Policía de Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

La reunión privada tuvo lugar en la sala del Cabildo, donde se analizó la problemática que se vive en la policía rosaritense, dijo Leyzaola al ser entrevistado.



Resaltó que este es un primer encuentro con los ediles y que de aprobarse la propuesta se convertirá en asesor, pero insistió , apenas lo están viendo.



Dejó en claro que no pretende ser director de la Policía en esta localidad, pero sí organizar la operatividad y el destino de los recursos asignados a la corporación.



No se dijo el costo que representará para Rosarito su participación, pero la alcaldesa Mirna Rincón aseguró que los ediles vieron con muy buenos ojos la presentación del ex secretario de seguridad pública de Tijuana.