Dan de baja a 34 policías reprobados

ROSARITO, Baja California(GH)

De los 65 policías municipales de Rosarito que reprobaron las pruebas de control y confianza, 34 ya fueron dados de baja pero no todos están fuera de las filas policiacas, puesto que varios presentaron amparos.



El síndico Miguel Ángel Vila indicó que se ha logrado un avance importante en la depuración policiaca en esta administración, ya que la Comisión de Honor y Justicia aceleró el trabajo para cumplir con este propósito.



Dijo que de los 34 policías que fueron dados de baja, 15 de ellos tenían antecedentes penales que van desde manejar en estado de ebriedad y causar daños, hasta tráfico de drogas, en al menos uno de los agentes investigados.



Asimismo, indicó que hay 16 expedientes en integración, 6 casos más se encuentran “en el limbo”, es decir están detenidos por cuestiones legales, de demandas que interpusieron los afectados.



Vila Ruiz agregó que de diciembre del 2016 a la fecha, un total de 30 agentes se habían amparado para no ser sancionados o despedidos y la mayoría de ellos, ganaron sus casos, por lo que a la fecha, quedan solo 5 amparados bajo esa condición.



“Las causas por las que no aprobaron las pruebas de confianza los policías son en su mayoría, por haber reprobado exámenes sicológicos, antecedentes penales y el detector de mentiras”, explicó.



Ello aumenta el déficit de agentes en la corporación, pero también generará gastos para sus liquidaciones que habrá que asumir.