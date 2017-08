'Probé 'crystal' y terminé en el hospital'

TIJUANA, Baja California(GH)

HISTORIA DEL PADECIMIENTO





“Sofía” es un adolescente de 16 años de edad, que vive en Tijuana, Baja California; estudia el bachillerato, vive con sus padres y dos hermanos menores.



Acudió a consulta siquiátrica por primera vez en compañía de la madre, ya que recientemente su madre descubrió que “Sofía” estaba consumiendo “crystal” y alcohol; “Sofía” no quería ir, pero su madre le advirtió que si no la acompañaba dejaría de darle dinero y le retiraría el celular.



El médico que la evaluó investigó desde cuándo consumía, a lo que “Sofía” le comentó que en realidad solo la había probado en dos ocasiones y que no tenía tanta importancia como su madre mencionaba.



La madre de “Sofía” comentó al médico siquiatra que su hija siempre fue un “niña inquieta”, que los profesores constantemente la mandaban a dirección por lo mismo, y se distraía con facilidad en el salón, pero a pesar de todo en los exámenes siempre sacaba buenas calificaciones, pero la conducta siempre había sido su obstáculo, por lo cual no tenía calificaciones excelentes.



Mencionó que en la casa su actitud no era muy diferente, aunque dijo sentirse culpable porque ella trabajaba al igual que el padre de “Sofía” y casi no le prestaban atención, pero cuando era muy inquieta solía darle golpes



Cuando comenzó el último año de la secundaria la madre relató que se volvió más rebelde e imprudente, y comenzó a juntarse con alumnos de mayor edad, vestir de manera más desinhibida, pintearse de la escuela y bajar sus calificaciones, y logró concluir la secundaria con promedio muy bajo. “Sofía” comentó que a los 15 años probó la cerveza por primera vez, “me lo ofrecieron mis amigos y pues quise probar, me mareé un poco pero no me pasó nada y ya desde ese día tomo algunas cervezas cuando estoy con mis amigos, no le veo nada de malo (sic)” . “Sofía” le confesó al médico que hace un mes le dieron a probar “crystal” por primera vez y le agradó la sensación, “me hizo sentir como con más energía y me gustó y hace una semana lo volví a probar pero fue cuando mi mamá me cachó y me trajo aquí, yo digo que está exagerando, no es como que estoy a diario con eso (sic)”.



El médico le explicó los riesgos de seguir consumiendo aunque no fuera a diario ni en grandes cantidades y le dio varios folletos y la envió a terapia sicológica, pero “Sofía” se negó a acudir. Dos semanas después de la consulta, volvió a consumir pero al llegar a casa se empezó a sentir muy mal, “me dijo que se sentía muy desesperada y que el corazón estaba como muy rápido, como si se me fuera a salir, que no podía respirar y hasta me dijo que le ayudara porque a lo mejor se iba a morir”, relató su madre. Durante la noche continuó con los síntomas y posteriormente comenzó a ver objetos que no estaban en su habitación, “me decía que veía sombras, animales, personas, pero solo estábamos en su habitación ella y yo, y decía que alguien venía a hacernos daño”. Por lo anterior la madre decidió hablar a una ambulancia y llevarla al servicio de urgencias del hospital de salud mental.



Análisis del caso



“Sofía” fue diagnosticada con un trastorno mental por consumo de estimulantes durante la intoxicación (metanfetaminas “crystal”) y consumo perjudicial de alcohol. Durante la historia clínica también se encontró que padecía un trastorno por déficit de atención desde la infancia. El médico siquiatra de urgencias propuso la hospitalización y la madre y “Sofía” estuvieron de acuerdo. Durante la estancia hospitalaria de dos semanas se inició tratamiento integral con sesiones sicoeducativas sobre los efectos en la salud del consumo de sustancias; así como terapia individual y familiar.



A los padres se les enseñó cómo comunicarse mejor, cómo proporcionar disciplina apropiada, consistente y firme. Desde que egresó de hospitalización ya no ha consumido drogas y acude de manera regular a la consulta externa tanto de siquiatría como de sicología.



La etapa de la adolescencia es una época de exploración y experimentación, hay gran influencia de las amistades y es periodo que suele coincidir con el inicio del consumo de alcohol y otras drogas. Si hay disminución en el rendimiento escolar, ausentismo, cambios en el comportamiento, datos de consumo de alcohol o del consumo de las drogas, son motivos para alertar a los padres y profesores sobre la posibilidad de que algún joven está consumiendo sustancias.



En el ambiente familiar también se pueden dar las circunstancias y ciertos factores que favorezcan el acceso a las drogas. La existencia de padre o hermanos mayores que abusan o dependen del alcohol o de otras drogas favorece que otros miembros de la familia, a partir de un momento dado, imiten este tipo de comportamientos.



El abuso de sustancias tiene consecuencias graves en el entorno familiar, escolar y sociedad, por lo que el uso de cualquier sustancia ilícita o el uso inapropiado de las sustancias lícitas como el alcohol se considera abuso de sustancias.



Debido a que el abuso de drogas altera varios aspectos de la vida de una persona, el tratamiento debe ser multidisciplinario. Los programas que han resultado ser más eficaces en el tratamiento suelen incorporar varios componentes, dirigidos a la persona que padece la enfermedad, sus consecuencias y su entorno.



El tratamiento integral para la adicción debe ayudar al paciente no solo a dejar de lado el uso de las drogas, sino a mantener un estilo de vida libre de ellas y regresar a ser una persona funcional y productiva en su familia, el trabajo y la sociedad.



Debido a que la adicción es una enfermedad crónica, las personas no pueden simplemente dejar de consumir las drogas por unos días y curarse; la mayoría de los pacientes requieren cuidados a largo plazo para lograr la abstinencia continuada y la recuperación de la vida productiva.



En el Hospital de Salud Mental de Tijuana se cuenta con una unidad de hospitalización para adolescentes, con un equipo multidisciplinario que proporciona un tratamiento integral para los jóvenes que presentan dependencia a sustancias y otros trastornos mentales, para lograr evitar que si algún adolescente tiene uso perjudicial de sustancias se logre de una manera temprana lograr una mejoría y no permitir que la enfermedad se convierta en crónica.