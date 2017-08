Aseguran se han reducido algunos ilícitos en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

El comandante de la Segunda Zona Militar, Enrique Martínez López, afirmó que aunque no se ha acabado la inseguridad, se redujeron bastante algunos ilícitos.



“Tenemos claro de que tuvimos la semana pasada, principalmente, muchos homicidios, mucha gente lesionada en diferentes delitos, y esta semana cambió radicalmente, de tener hasta cinco, seis en un día, a tener uno”, manifestó.



La coordinación es permanente, dijo, y se evalúan los resultados para fortalecer las acciones.



“No es una tarea de un día para otro, nos faltan efectivos, nos falta equipamiento en los municipios, ya la había expresado, pero se está trabajando... Sí ha habido resultados, no todos los que queremos, pero sí ha habido”, agregó.



Son pacientes



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, Kurt Honold Morales, sostuvo que el posicionamiento del sector empresarial sobre el tema no es pasivo, sino paciente, por lo que esperarán hasta finales de septiembre para exigir aún más resultados.



“Para el mes de septiembre debemos de ver si estamos teniendo en estadística real resultados o no, y de ahí podemos ya tomar una decisión junto con el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal, Juan Manuel”, detalló.



También esperan que antes de que concluya este mes regrese el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de lo contrario, dijo, la postura será más enérgica.



“No es que estemos pasivos, lo que pasa es que se firmó o estuvimos de acuerdo en una cruzada contra la inseguridad, la cruzada no te va a dar resultados de la noche a la mañana”, refirió.



Honold Morales aseguró que aunque no se hagan señalamientos públicos, en privado los empresarios sí son enérgicos con las autoridades.