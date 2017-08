Ven incierto el futuro de Torres Santillán en el Ayuntamiento

TIJUANA, Baja California(GH)

Tras la exoneración del regidor con licencia Luis Torres Santillán de los cargos de lavado de dinero en Estados, el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro expresó desconocer si regresará a laborar al Ayuntamiento.



“En ese tema no puedo opinar al respecto, les voy a decir por qué, sería muy irresponsable de mi parte dar una opinión sin conocer la documentación, denme oportunidad de conocer la documentación y de ahí partimos”, declaró el Alcalde.



Aseguró que hasta el momento no ha sostenido comunicación o contacto alguno con el regidor.



Insistió negarse a dar comentarios al respecto asegurando que al no saber sobre el documento no puede formarse un criterio y de hacerlo podría ser irresponsable o ganarle la emoción.



“Uno de los éxitos del buen abogado es que lee el documento, acuérdense que no todo lo que sale necesariamente es como se pudiera parecer, jurídicamente hay que leer el documento”, expresó.



Torres Santillán fue detenido el pasado 16 de diciembre en San Diego, California, en donde se declaró culpable de violar el Código Fiscal de California al contratar servicios financieros de una empresa sin licencia.



Dicho cargo amerita días de cárcel pero el funcionario panista al pasar más de 20 días tras las rejas ya cumplió su condena, sin embargo tendrá que realizar 22 horas de servicio comunitario en Estados Unido o México.