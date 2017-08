Melissa baila por un sueño

ENSENADA, Baja California(GH)

Campeona estatal y nacional de gimnasia artística desde pequeña y bailarina desde los 11 años, Melissa Méndez se ha ganado el cariño de Ensenada por representar a su ciudad en diferentes oportunidades.



Ahora tendrá la oportunidad de participar en el programa “Bailando por un sueño”.



En una visita a FRONTERA ENSENADA, la bailarina explicó que luego de dos días de casting en Tijuana, en los que pasó por diferentes pruebas en jornadas de más de 16 horas y en el que compitió contra cientos de personas, fue seleccionada para luchar por un espacio en el casting nacional.



Comentó que el sueño que busca hacer realidad es apoyar a su amiga Sayda Berenice, de 13 años de edad, quien nació con un tumor cerebral y que a los 10 años fue sometida a una operación para extraerle una parte del tumor; sin embargo, hace poco volvieron las molestias y le fue diagnosticado que el tumor era cancerígeno.



“Yo tengo muchos sueños y sé que puedo conseguirlos, pero conozco una persona que tiene el tiempo contado y que lo necesita más que yo, algo que no es material; con mucho amor le ofrecí mi oportunidad de conseguir algo con mi talento, bailando”, señaló.



Melissa platicó que el apoyo consistiría en conseguir el tratamiento completo para Sayda, como quimioterapias, consultas y medicamentos, ya que solo tuvo la oportunidad de recibir cuatro quimioterapias en el Hospital General de Tijuana, debido a que la institución no cuenta con los medicamentos y así como ella, hay más personas que necesitan del apoyo médico.



“Últimamente ha tenido muchas complicaciones, los papás deben conseguir medicamento por su cuenta y no tienen el recurso necesario para comprar el medicamento y lo que requiere y eso hace que no mejore”, detalló.



Por tal motivo pidió el apoyo del público con llamadas y mensajes durante su participación en el programa que iniciará el 10 de septiembre, en el que le tocará bailar, durante las cinco semanas que dure la emisión, al lado del actor Sergio Goyri.