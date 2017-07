Persiste molestia por aumento al transporte público

TIJUANA, Baja California(GH)

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) invitan a la ciudadanía a que se una a la manifestación que realizarán en contra del aumento de las tarifas de los taxis y camiones de Tijuana, mismo que fue aprobado la semana anterior por el Cabildo de Tijuana.



Las nuevas tarifas del transporte van desde los 16 a los 19, dependiendo de la distancia de traslado, las cuales aún no han entrado en vigor.



Daniel Alcaraz informó que la manifestación está programada para el miércoles 19 de julio, a las 12:00 horas, en las oficinas de Vialidad y Transporte, las cuales se ubican a espaldas del Conalep II de la Vía Rápida.



“Invitaría al Presidente para que nos dé la cara, que salga a dialogar con nosotros, qué importa si el señor no sabe hablar con los medios o si tiene miedo



“Nos gustaría que nos diera la cara, aquí estamos, no estamos armados, o somos ninguna amenaza”, expresó.



Además, agregó, hay un tema pendiente con el director del Instituto Municipal de la Juventud (Imjuv), Miguel Loza, pues él se comprometió a realizar un recorrido en el transporte público con los estudiantes de UABC.



Sobre el estudio que realizó el Colegio de Economistas para el aumento de las tarifas, los manifestantes expresaron que no han tenido acceso y que tienen la impresión de que los regidores no saben de él.



“Ni los mismos regidores lo han terminado de ver por lo extenso que está. A mí me pone a pensar que lo votaron, pero estoy seguro que no lo han visto todo. Entonces, de qué se trata o a qué están jugando los regidores del PAN”, criticó Daniel Alcaraz.



Durante la manifestación, además de buscar un diálogo con las autoridades de Vialidad y Transporte, los estudiantes de UABC informarán a la ciudadanía sobre las irregularidades de las nuevas tarifas.