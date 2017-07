'Falta detención del autor intelectual': Ciani

TIJUANA, Baja California(GH)

El caso del homicidio de la doctora Alma Angélica Ciani no se resuelve con la captura de su asesino, consideró su hermano, Odín Ciani.



A dos semanas de la muerte de la doctora Alma Angélica, en el interior de su consultorio localizado en la colonia Libertad, su hermano Odín Ciani apuntó que si bien se logró detener al responsable, la persona que le pagó por el asesinato aún está libre.



“El caso está por buen camino, tienen detenida a la persona que mató a mi hermana, pero me parece que hay mucha gente alrededor que tendría que pagar por este homicidio; no podemos permitir que una persona con la mano en la cintura mande a otra a matar”, comentó.



El periodista deportivo detalló que el hecho de que alguien pague 10 mil pesos a un sujeto para quitarle la vida a otra persona es reflejo de la inseguridad que se está viviendo en Tijuana y en México.



“A esta persona la mandaron a matar a otra persona, se equivocó y mató a mi hermana, él es el autor material de un homicidio y aunque haya sido una equivocación, a mí me sorprende que alguien haya mandado a matar a otra persona”, dijo.



Sin experiencia



Odín Ciani lamentó que a su hermana la asesinaran por equivocación y que un joven de 22 años haya destrozado a una familia, al dejar a dos hijos sin su madre.



“Nos deja mucha tristeza saber que fue una equivocación, sabíamos nosotros que mi hermana era una mujer de bien, una mujer que solamente hacía el bien, me parece muy injusto lo que le pasó”, expresó.



Añadió que cuando se presentó al presunto responsable, fue identificado por sus sobrinos y madre, quienes estuvieron presentes cuando disparó en contra de la doctora.



“Desde el momento que ellos vieron las imágenes de la persona que tenían detenida, mi sobrino y mi madre identificaron al homicida de mi hermana; si es él, él es el que disparó a mi hermana, el que intentó matar a mi madre y a mis sobrinos”, aseguró.