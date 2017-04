Regidor rechaza ubicación del Museo Off Road

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la posibilidad de que el Museo del Off Road se construya a un costado del Centro Estatal de las Artes de Ensenada (Cearte), el regidor independiente, Cristian Iván Vázquez González, emitió un exhorto al Presidente Municipal para que se defienda la vocación artística de la Manzana 8.



El edil consideró que es sumamente importante cuidar la imagen y el desarrollo cultural del Municipio, en ese sentido, exhortó al Alcalde para que a través de la Dirección de Catastro, Proturismo o cualquier dependencia que se correlacione con este aspecto, se una a la lucha ciudadana que pretende evitar la instalación sobre las carreras fuera de camino en ese lugar.



“Por años el Gobierno del estado ha realizado proyectos para complementar la infraestructura artística que a este municipio le urge, es importante que reflexionemos que no tenemos un teatro con foros, ni un espacio para talleres culturales propiedad del ICB, ya ni hablar de un centro de convenciones o un espacio para la manifestación artística de este municipio”, opinó.



Cristian Vázquez señaló que actualmente el Cearte no es todo lo que una manzana para las artes puede ofrecer a los ciudadanos de Ensenada.



“No tengo nada en contra de las carreras fuera de camino e incluso he ofrecido mi apoyo para declarar a Ensenada como capital del Off Road, pero insisto que este Ayuntamiento debe encontrar la manera de apoyar este espacio de la manzana 8, así como buscar un convenio transparente con la empresa organizadora”, indicó.



El regidor opinó que es contradictorio que por un lado no se cuente con espacios suficientes para el desarrollo de la actividad artística y que se pretenda modificar la vocación de la pequeña zona destinada al arte.



“En distintas ocasiones los ciudadanos nos hemos organizado para externar la inconformidad con la posibilidad de que se realice este museo en este espacio, manifestaciones de alrededor de 200 a 300 personas”, enfatizó.