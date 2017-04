SEE capacita a personal administrativo sobre inclusión

TIJUANA, Baja California(GH)

A fin de mejorar la atención al usuario y fomentar la cultura de la inclusión, se impartió el “Taller de inclusión hacia personas con discapacidad” para el personal administrativo del Sistema Educativo Estatal (SEE).



A este respecto el Delegado del SEE en Tijuana, Adrián Flores Ledesma, comentó que el taller se llevó a cabo en las instalaciones de la dependencia estatal aprovechando el receso escolar correspondiente al periodo vacacional de primavera.



“La capacitación contempló dinámicas de sensibilización y proporcionó información al personal respecto a la forma en que debe dirigirse a una persona con discapacidad motriz, auditiva, visual, intelectual o psicosocial”, detalló el funcionario educativo.



Declaró que con esta capacitación se busca mejorar el desempeño profesional del personal que labora en la delegación, contribuir al proceso democrático y garantizar el derecho de toda persona a recibir educación, evitando cualquier tipo de discriminación.



El “Taller de inclusión hacia personas con discapacidad” estuvo a cargo de Paulina Jiménez Ochoa, quien se ha especializado en Derechos Humanos y labora en el área de Gestión Escolar del Departamento de Educación Secundaria del SEE en este municipio.



En relación al tema, el SEE cuenta con la Coordinación Estatal de Educación Especial, la cual otorga servicios educativos para la normalización e integración al medio escolar, laboral y social de alumnos y alumnas con alguna discapacidad.



La coordinación atiende a nivel estatal a 26 mil 978 alumnos de educación especial a través de 57 Centros de Atención Múltiple, 157 Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular y 9 Centros de Atención Psicopedagógica de Preescolar.